Почему Рубио не сумел преодолеть трансатлантический раскол (Financial Times, Великобритания)

FT: раскол между Европой и США будет усиливаться

Разлад в отношениях между ЕС и США будет лишь увеличиваться, пишет FT, анализируя речь Рубио на Мюнхенской конференции. Европейские лидеры уже задумались, в каких областях могут нанести удар Штатам. Но есть серьезные основания сомневаться, что они смогут достичь своей цели, отмечает автор статьи.

Гидеон Рахман

Кое-кто из присутствовавших в зале на Мюнхенской конференции по безопасности отреагировал на речь Марко Рубио бурными аплодисментами и вставанием. Что же получается, европейские лидеры решили, что все в прошлом, и они теперь любят администрацию Трампа? Ни в коем случае. В данный момент в интересах Европы и США избегать новых кризисов. Этим в значительной степени и объясняется умиротворяющая тональность выступления американского госсекретаря и та теплота, с которой оно было встречено.

Но выступления европейских руководителей в Мюнхене, а также беседы с их помощниками ясно показывают, что Рубио отнюдь не преодолел трансатлантический раскол. Он наверняка будет расширяться и углубляться, так как европейские страны предпринимают шаги по укреплению своих оборонительных позиций против администрации Трампаи готовятся к новым кризисам.

Одна речь не может устранить ущерб, нанесенный за последний год. Оскорбительное и агрессивное выступление Вэнса на прошлогодней конференции в Мюнхене задало тон устойчивому ухудшению трансатлантических отношений. Недавние угрозы Трампа аннексировать Гренландию усилили в Европе ощущение того, что нынешнее правительство США — это не только союзник, но и в равной степени противник. Хотя Рубио в своей речи отдавал приторную дань уважения Микеланджело и "Битлз" — а также весьма любопытно ностальгировал по европейскому империализму, — ее основной посыл не так уж сильно отличался от выступления Вэнса. Призыв Рубио к возобновлению партнерства с Европой изобиловал условиями, причем заключались эти условия в том, что европейские лидеры должны поддержать махровый национализм, который отстаивает движение MAGA. Понятно, что администрация Трампа считает своими естественными партнерами в Европе крайне правые и националистические партии, такие как "Альтернатива для Германии", "Национальное объединение" во Франции, "Реформировать Соединенное Королевство" в Британии и ФИДЕС Виктора Орбана в Венгрии. Эти партии представляют собой прямую угрозу нынешним правительствам Европы, а возможно, и самой европейской демократии.

Опыт прошлого года также позволил Европе осознать две ключевые истины. Во-первых, в эпоху Трампа трансатлантические отношения неизбежно будут перескакивать из кризиса в кризис. Следующим камнем преткновения может стать Гренландия, торговля, Украина или что-нибудь еще. Но кризис обязательно придет.

Второй урок заключается в том, что умиротворение Трампа — это ошибка. Европейцы пытались это сделать в сфере торговле, безропотно согласившись на американские пошлины. Но это решение стало сигналом о слабости и спровоцировало дальнейшие нападки. По Гренландии они избрали другой подход – выступили заодно и дали понять, что готовы нанести ответный удар. Трамп отступил. Это не означает, что европейцы смирились с тем, что отношения с США будут только враждебными. Блок НАТО остается опорой европейской безопасности. Если появятся возможности для конструктивной работы с администрацией Трампа по Украине или по другим вопросам, они будут использованы.

Но европейские государства сейчас также активно пытаются уменьшить свою незащищенность от американского давления. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Европа должна стать более независимой... в каждом аспекте, который влияет на нашу безопасность и благополучие". Канцлер Германии Фридрих Мерц ясно дал понять, что его страна задумалась о создании европейских сил ядерного сдерживания в сотрудничестве с Францией и Британией — на тот случай, если Америка сложит свой ядерный зонтик, который она держит над Европой на протяжении десятилетий. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к проведению промышленной политики "европейских преференций" во всех сферах — от ИИ до облачных технологий. Британец Кир Стармер подчеркнул желание своего правительства сблизиться с единым рынком ЕС и тихо заметил, что Британия отвергает идею о том, будто люди, "которые выглядят по-разному", не могут мирно жить вместе.

Готовясь к обороне от администрации Трампа, европейцы вместе с тем начинают думать о том, чтобы перейти в наступление. Здесь стоит обратить внимание на цифровые услуги, где соцсеть Х Илона Маска может стать потенциальной мишенью. Первым шагом может стать введение по примеру Австралии возрастных ограничений на пользование социальными сетями. Следующий этап будет более сложным и неоднозначным. Это требование обеспечить доступ к алгоритмам, лежащим в основе социальных сетей.

Есть вполне очевидные основания сомневаться в том, что европейцы смогут действовать быстро и эффективно, особенно если учесть вполне естественную яростную реакцию американцев на противодействие ЕС технологическим гигантам из США. Многие из нынешних национальных правительств Европы сталкиваются с серьезными политическими и экономическими трудностями. Макрон пока еще может произнести хорошую речь, но у себя дома он в положении хромой утки. Позиция Стармера в качестве лидера лейбористской партии и премьер-министра находится под угрозой. Ни у Британии, ни у Франции нет значительных средств на поддержку своих военных и промышленных целей. Мерц возглавляет неповоротливую и все более непопулярную коалицию. Процесс принятия решений на уровне Европы известен своей сложностью и запутанностью. Структурные препятствия, созданные Брекситом, значительно затрудняют совместную работу Британии и ЕС. Отношения между правительствами Франции и Германии плохие. Венгрия под руководством Орбана часто ставит палки в колеса коллективных действий Европы.

Все эти проблемы вполне реальны. Но в распоряжении у Европы есть огромные экономические, интеллектуальные и технические ресурсы, и ей надо только найти способ мобилизовать их. Часто нужен кризис, чтобы заставить европейцев принимать трудные решения. Трамп создал такое ощущение кризиса — а Рубио ничего не сделал, чтобы его развеять.