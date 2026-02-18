Войти
РИА Новости

Аналитик рассказал о потере эффективности бронетранспортеров

182
0
0
Беспилотник
Беспилотник.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

РИА Новости: FPV-дроны обнулили эффективность бронетранспортеров и БМП

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. FPV-дроны обнулили эффективность бронетранспортеров, боевых машин пехоты и бронеавтомобилей на поле боя, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.

По его словам, крупные масштабные операции с высадкой десанта с военно-транспортных самолетов или с высадкой десанта на морской берег сейчас переживают период, когда нужно все переделывать и менять концепцию. СВО изменила многие каноны, которые раньше существовали на протяжении десятилетий, а то и столетий, например, подходы к проведению и планированию операций.

"То есть раньше самым большим мобильным средством для передвижения личного состава на поле боя были бронетранспортеры, боевые машины пехоты или бронеавтомобили, но из-за появления FPV-дронов эти средства перестали показывать свою эффективность, несмотря на меры по усилению защиты от нового средства поражения", - подчеркнул Леонков.

Он отметил, что скоро "все заиграет новыми красками", в том числе обучение командиров среднего звена, из которых формируются военачальники более высокого уровня.

"Это приведет к тому, что сама структура планирования боевых операций, начиная от замысла до реализации, будет идти по другим лекалам", - добавил аналитик.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 05:15
  • 14443
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 23:45
  • 0
Комментарий к "НАТО готовится к блокаде гражданского судоходства России с прицелом на Арктику и Балтику (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.02 23:11
  • 0
Комментарий к "Украинский эксперт: Западные системы ПВО были разработаны для войны другого типа"
  • 17.02 21:21
  • 492
Претензии к администрации сайта
  • 17.02 18:28
  • 537
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.02 18:08
  • 123
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 17.02 17:22
  • 4
В Омском госуниверситете будут готовить юристов для концерна «Уралвагонзавод»
  • 17.02 12:28
  • 1
В описании новейшего украинского лазерного оружия против дронов нашли несостыковки
  • 17.02 11:07
  • 109
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"