«Культиватор» для боя: в зоне СВО начали применять роботов-реактивщиков

Подразделения Добровольческого корпуса начали использовать в зоне спецоперации наземный робототехнический комплекс «Культиватор» с реактивными системами залпового огня. Машина базируется на гусеничной платформе и за один залп может послать в сторону противника 32 неуправляемые ракеты. Новинка хорошо подходит для уничтожения целей на большой территории и поддержки штурмовых групп, отмечают эксперты. О том, как работает новый комплекс и какие еще роботизированные системы появились в зоне СВО, — в материале «Известий».

В чем плюсы «Культиватора»

Инженеры отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса разработали наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Культиватор». Он уже активно участвует в боях и доказывал свою эффективность, рассказали в полку «Известиям».

«Культиватор» — это гусеничная платформа с дистанционным управлением, на которую установлено два авиационных блока УБ-32-57 с 32 направляющими для 57-мм неуправляемых ракет (НАР). Максимальная дальность — свыше 4 км, эффективная — 2 км.

— Название «Культиватор» ярко характеризует огневую мощь комплекса — он буквально окучивает и перемалывает позиции противника, — рассказал «Известиям» замкомандира полка «Буревестник» с позывным Космос.

Фото: отдельный полк беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса Источник изображения: iz.ru

Новую роботизированную платформу можно подогнать достаточно близко к укрепрайону противника и нанести массированный ракетный удар, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— «Культиватор» позволит лишний раз не рисковать экипажами бронетехники — это главный плюс новой системы, — отметил он. — Очевидно, что такая роботизированная РСЗО стоит гораздо меньше, чем танк, БМП или БТР. Сейчас бронетехнику быстро обнаруживают и стараются уничтожить еще на подходе. Новая система гораздо скромнее по своим габаритам, чем обитаемые бронемашины, а значит, у нее больше шансов незаметно подкрасться к противнику, нанести удар, а затем благополучно выйти из боя.

НАРы, которые применяются для ударов, изначально использовались для работы с вертолетов по наземным целям, напомнил военный эксперт Вадим Козюлин.

— Сам факт того, что ведутся новые разработки и совершаются попытки расширить сферу применения имеющихся боеприпасов, очень важны, — отметил он. — В ходе СВО для тех или иных систем вооружения находились новые сферы применения, и они, как правило, эффективно работали.

Фото: отдельный полк беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса Источник изображения: iz.ru

Такие машины могут пригодится и при защите периметра важных объектов, уточнил эксперт.

Также опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что новинка хорошо подходит для уничтожения площадных целей и будет необходима при поддержке действий штурмовых групп.

Неуправляемые ракеты — достаточно надежные боеприпасы, и они малозатратны в производстве — это еще один повод активнее их использовать, отметил Юрий Лямин.

Как НАРы использовали в Афганистане

Появление роботизированной РСЗО «Культиватор» — это развитие уже давно известного подхода к увеличению огневой мощи пехоты на новом витке развития боевых систем, отметили военные эксперты.

Идея такого применения неуправляемых ракет не нова, напомнил Юрий Лямин.

— Внешне установка имеет достаточно монструозный вид, и при взгляде на нее невольно возникают определенные ассоциации с «джихад-мобилями», — отметил он.

Фото: отдельный полк беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса Источник изображения: iz.ru

Но на самом деле еще в Афганистане бойцы советской армии крепили установки для пуска неуправляемых ракет на БПМ, БТР и даже на автомобили «Урал».

— Блоки для НАРсов ставили на легкую бронетехнику и автомобили во время многочисленных конфликтов на Ближнем Востоке, — напомнил Юрий Лямин. — Можно отметить небольшую мощность ракет, и их достаточно большой разлет. Но история использования этих боеприпасов показывает, что такая тактика оправдана и дает нужный эффект применяющим их подразделениям. Не зря же они изготавливают подобные системы. Бойцам на передовой лучше всех известно, какое вооружение им нужно.

Какие роботизированные комплексы используют на СВО

В зоне СВО сейчас активно используется большое количество наземных роботизированных систем. Они позволяют решать широкий спектр боевых задач. «Известия» писали, что наземные платформы начали использовать для постановки дымовых завес в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Они особо нужны при проведении наступательных действий.

В условиях, когда штурмовые подразделения действуют небольшими группами, им для постановки дымовых завес потребовались компактные роботы. Они особенно востребованы при тактике просачивания малых групп между укрепленными позициями противника.

Вездесущие FPV-дроны используют оптико-электронные приборы, с помощью которых противник видит наших бойцов. Вовремя поставленная дымовая завеса может ослепить дроны, скрыв идущих вперед штурмовиков.

Фото: отдельный полк беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса. Источник: iz.ru

Грамотно поставленные дымы могут стать гарантом не только удачного штурма, но и отхода, ротации, эвакуации раненых и техники. Дымовая завеса может пригодится и для того, чтобы быстро скрыть из виду бронетехнику, когда рядом появляются беспилотники врага.

Специальные роботизированные платформы с установленными на них стрелковыми системами сейчас активно осваиваются в танковых подразделениях. Бойцы уже начали изучать боевое применение наземных дронов, которые могут поддерживать тяжелые боевые машины на фронте.

На военных полигонах в зоне СВО операторы осваивают роботизированные платформы с установленными на них 7,62-мм ручными пулеметами ПКМ или автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя».

Богдан Степовой

Андрей Федоров

Андрей Буевич