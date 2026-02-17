Войти
Военное обозрение

Армия Британии получит «необнаруживаемые» контрбатарейные радары SONUS

263
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Британская армия для обнаружения источников выстрелов, в том числе посредством акустического анализа взрывов, готовится к использованию продвинутого детектора SONUS от Leonardo. По сути, это контрбатарейный радар-детектор, который позволяет обнаруживать различные виды артиллерии противника без раскрытия собственного местоположения.

Производитель говорит о том, что это система нового поколения. SONUS называют развитием линейки контрбатарейных радаров HALO, причём отличающимся в лучшую сторону и по весу, и по габаритам. Так, SONUS на 70% легче предыдущей версии HALO.

Система разработана с использованием открытой архитектуры, что обеспечивает совместимость с другими системами и позволяет в будущем проводить обновления без влияния на платформы, с которыми она интегрируется.

SONUS имеет в своей конструкции сверхчувствительные микрофоны. При этом вся конструкция развёртывается на боевой позиции менее чем за 3 минуты.

Производитель утверждает, что технические решения, которые реализованы в системе SONUS, оставляют её незаметной для многих современных систем обнаружения.

Представитель дирекции компании-производителя Олли Мэннинг:

Мы с нетерпением ждём возможности сотрудничать с британской армией, чтобы гарантировать, что SONUS предоставит им точную, надежную и стабильную систему пассивного обнаружения, которая обеспечит безопасность вооруженных сил — сейчас и в будущем.

Компания Leonardo планирует поставить комплексы SONUS 5-му полку Королевской артиллерии в течение года. Стоимость контракта составляет 18 млн фунтов стерлингов (около 1,9 млрд рублей).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Leonardo
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 09:06
  • 14379
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"
  • 16.02 17:21
  • 1
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
  • 16.02 16:57
  • 1
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем
  • 16.02 16:19
  • 194
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 16.02 16:07
  • 1
Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию
  • 16.02 11:56
  • 1
С гражданки — на фронт
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"