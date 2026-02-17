Армия Британии получит «необнаруживаемые» контрбатарейные радары SONUS

Источник изображения: topwar.ru

Британская армия для обнаружения источников выстрелов, в том числе посредством акустического анализа взрывов, готовится к использованию продвинутого детектора SONUS от Leonardo. По сути, это контрбатарейный радар-детектор, который позволяет обнаруживать различные виды артиллерии противника без раскрытия собственного местоположения.

Производитель говорит о том, что это система нового поколения. SONUS называют развитием линейки контрбатарейных радаров HALO, причём отличающимся в лучшую сторону и по весу, и по габаритам. Так, SONUS на 70% легче предыдущей версии HALO.

Система разработана с использованием открытой архитектуры, что обеспечивает совместимость с другими системами и позволяет в будущем проводить обновления без влияния на платформы, с которыми она интегрируется.

SONUS имеет в своей конструкции сверхчувствительные микрофоны. При этом вся конструкция развёртывается на боевой позиции менее чем за 3 минуты.

Производитель утверждает, что технические решения, которые реализованы в системе SONUS, оставляют её незаметной для многих современных систем обнаружения.

Представитель дирекции компании-производителя Олли Мэннинг:

Мы с нетерпением ждём возможности сотрудничать с британской армией, чтобы гарантировать, что SONUS предоставит им точную, надежную и стабильную систему пассивного обнаружения, которая обеспечит безопасность вооруженных сил — сейчас и в будущем.

Компания Leonardo планирует поставить комплексы SONUS 5-му полку Королевской артиллерии в течение года. Стоимость контракта составляет 18 млн фунтов стерлингов (около 1,9 млрд рублей).