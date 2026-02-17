Названы сроки готовности к регулярным рейсам нового самолёта Ил-114-300

Источник изображения: topwar.ru
Новый турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300 будет готов к регулярным рейсам уже к концу лета этого года. Об этом сообщил директор компании «Ил» Даниил Бренерман.
По планам компании, к концу лета Ил-114-300 должен завершить все необходимые испытания и быть готовым к выполнению регулярных рейсов. На сегодняшний день основная программа сертификационных полетов уже выполнена, сейчас самолет тестируют в Якутии при экстремально низких температурах. Уже выполнены первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой взлетной полосы. В дальнейшем самолет отправиться в Архангельскую область на сертификационные испытания в условиях естественного обледенения.
В летных испытаниях принимают участие два опытных образца самолета Ил-114-300, еще одна машина привлечена к наземным испытаниям.
Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для регионального авиасообщения и должен заменить использующиеся сейчас в этом сегменте уже устаревшие самолеты Ан-24 и лайнеры иностранного производства.