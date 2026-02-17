Войти
Военное обозрение

Названы сроки готовности к регулярным рейсам нового самолёта Ил-114-300

318
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Новый турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300 будет готов к регулярным рейсам уже к концу лета этого года. Об этом сообщил директор компании «Ил» Даниил Бренерман.

По планам компании, к концу лета Ил-114-300 должен завершить все необходимые испытания и быть готовым к выполнению регулярных рейсов. На сегодняшний день основная программа сертификационных полетов уже выполнена, сейчас самолет тестируют в Якутии при экстремально низких температурах. Уже выполнены первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой взлетной полосы. В дальнейшем самолет отправиться в Архангельскую область на сертификационные испытания в условиях естественного обледенения.

Основная сертификационная программа выполнена в 2025 году. В этом году мы занимаемся расширением карты данных, снятием ограничений, которые были получены, демонстрацией режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить.

Источник изображения: topwar.ru

В летных испытаниях принимают участие два опытных образца самолета Ил-114-300, еще одна машина привлечена к наземным испытаниям.

Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для регионального авиасообщения и должен заменить использующиеся сейчас в этом сегменте уже устаревшие самолеты Ан-24 и лайнеры иностранного производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Продукция
Ан-24
Ил-114
Ил-114-300
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 09:06
  • 14379
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"
  • 16.02 17:21
  • 1
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
  • 16.02 16:57
  • 1
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем
  • 16.02 16:19
  • 194
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 16.02 16:07
  • 1
Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию
  • 16.02 11:56
  • 1
С гражданки — на фронт
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"