Российские дроны получат сотни тысяч отечественных чипов.

Речь о поставках для гражданских БПЛА

ГК «Элемент» готовится к крупной поставке компонентов для гражданских беспилотников. В 2026 году планируется выпустить не менее 200 тыс. отечественных микроконтроллеров для этой отрасли.

Речь идет о 32-битных чипах, которые будут использоваться в системах управления двигателями БПЛА. Контракт на поставку уже заключен. Параллельно компания проводит испытания аналогичного решения, предназначенного для полетных контроллеров, что позволит расширить линейку компонентов для беспилотной техники.

Проект реализуется в рамках программы по повышению доли российских комплектующих в беспилотниках. К 2030 году показатель локализации должен достичь 70,3%, и выпуск собственных микроконтроллеров рассматривается как один из ключевых шагов к этой цели.