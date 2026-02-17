Войти
Газета.ru

США сэкономили на ракетах ERAM для Украины

244
0
0
Источник изображения: topwar.ru

РИА Новости: США выделили треть от объявленной суммы на ракеты ERAM для Украины

Соединенные Штаты выделили лишь треть суммы на производство управляемых ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госзакупок.

По информации агентства, общая сумма контрактов на производство ракет составляет $269,8 млн, что составляет лишь треть от заявленной стоимости сделки.

Отмечается, что в 2026 году Киев получит только $400 млн по программе закупки новых вооружений. В 2027-м Украине выделят аналогичную сумму.

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн в конце августа 2025 года. Украина должна получить до 3550 ERAM, но в первую партию в октябре вошли всего 10 ракет.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отмечал в беседе с NEWS.ru, что Москвы ракеты ERAM не достигнут, однако под удар могут попасть Тула и все, что ближе.

Ранее Хиллари Клинтон призвала дать Киеву крылатые ракеты «Томагавк» для ударов по РФ.

Екатерина Волкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
SM-6
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 09:06
  • 14379
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"
  • 16.02 17:21
  • 1
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
  • 16.02 16:57
  • 1
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем
  • 16.02 16:19
  • 194
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 16.02 16:07
  • 1
Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию
  • 16.02 11:56
  • 1
С гражданки — на фронт
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"