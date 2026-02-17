РИА Новости: США выделили треть от объявленной суммы на ракеты ERAM для Украины

Соединенные Штаты выделили лишь треть суммы на производство управляемых ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госзакупок.

По информации агентства, общая сумма контрактов на производство ракет составляет $269,8 млн, что составляет лишь треть от заявленной стоимости сделки.

Отмечается, что в 2026 году Киев получит только $400 млн по программе закупки новых вооружений. В 2027-м Украине выделят аналогичную сумму.

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн в конце августа 2025 года. Украина должна получить до 3550 ERAM, но в первую партию в октябре вошли всего 10 ракет.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отмечал в беседе с NEWS.ru, что Москвы ракеты ERAM не достигнут, однако под удар могут попасть Тула и все, что ближе.

Ранее Хиллари Клинтон призвала дать Киеву крылатые ракеты «Томагавк» для ударов по РФ.

