Британия и Германия призвали общественность готовиться к конфликту с Россией

Военнослужащий ВС Великобритании
Военнослужащий ВС Великобритании.
Военные Британии и ФРГ призвали общественность готовиться к войне против России

Высшее военное руководство Великобритании и Германии призвало общественность своих стран подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, глава британских вооруженных сил Ричард Найтон и генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер настояли на необходимости масштабного перевооружения. Военные лидеры призвали граждан принять неизбежность роста оборонных расходов и связанных с этим экономических издержек в интересах обеспечения коллективной безопасности.

Как пишет The Guardian, Найтон и Бройер отбратились к общественности не только как лидеры двух крупнейших европейских военных инвесторов, но и как голоса Европы, которая должна «столкнуться с неприятными истинами о своей безопасности».

15 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс достаточно силен, чтобы Россия «не стала пытаться на него нападать». Генсек отметил, что если бы столкновение России и военного блока произошло прямо сейчас, то последний якобы вышел бы из него победителем.

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.

Андрей Хромов

