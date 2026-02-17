Войти
Газета.ru

Президент Чехии назвал объем переданных Украине крупнокалиберных боеприпасов

244
0
0
Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Павел: Киев получил около 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов

Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью чешскому изданию Odkryto.cz, что Украина получила порядка 4,4 миллиона крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы.

По словам чешского лидера, в прошлом году число боеприпасов составляло почти 2 миллиона.

До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил на пресс-конференции, что страна не продаст Украине самолеты собственного производства L-159, поскольку они нужны чешской армии. Он отметил, что все имеющиеся самолеты используются и не простаивают в ангарах.

13 января Бабиш заявил, что предыдущее правительство республики тайно поставило Украине вооружения на сумму 17,1 млрд крон (около €705 млн).

По словам политика, средства были выделены из бюджета Чехии на закупку оружия для Киева в рамках «сверхсекретной инициативы». Премьер обвинил своего предшественника Петра Фиалу в том, что он сознательно утаивал от общественности информацию о расходах и сделках.

Ранее в Чехии пообещали продолжить сопротивляться военной помощи Украине.

Андрей Хромов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
L-159
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 09:06
  • 14379
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"
  • 16.02 17:21
  • 1
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
  • 16.02 16:57
  • 1
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем
  • 16.02 16:19
  • 194
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 16.02 16:07
  • 1
Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию
  • 16.02 11:56
  • 1
С гражданки — на фронт
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"