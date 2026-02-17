Войти
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году

Истребитель Нидерландов F-35A
Истребитель Нидерландов F-35A.
Госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман заявил, что страна будет технически готова к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.

По его словам, все основные элементы перевооружения, такие как новые танки и артиллерийские системы, поступят в распоряжение армии в течение 2028 года, передает РИА "Новости".

Также Тейнман в эфире радиостанции BNR отметил, что к этому сроку Нидерланды получат дополнительные многоцелевые корабли и истребители F-35.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, которая во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как "наиболее значительная и прямая угроза безопасности".

Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

Валерия Городецкая

№1
17.02.2026 05:15
Индонезийские союзники согласны поддержать русских за юридическую помощь в компенсации в колониальных долгах голландцев, каждому индонезийцу по мильену евро.
0
№2
17.02.2026 06:14
Цитата
Госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман заявил, что страна будет технически готова к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.

По его словам, все основные элементы перевооружения, такие как новые танки и артиллерийские системы, поступят в распоряжение армии в течение 2028 года, передает РИА "Новости".

Также Тейнман в эфире радиостанции BNR отметил, что к этому сроку Нидерланды получат дополнительные многоцелевые корабли и истребители F-35.
--------

Русскоязвчным читателям на этом форуме надо понимать, что состояние "готовности/неготовности" оценивается в смысле соответствия планам и требованиям НАТО, причем к каждой стране отдельно.

Вот Тейнман и заявил, что ВС Голландии будут соответствовать ЭТИМ "планам и требованиям" где-то к 2028 гОду (или в 2028 годУ). Только-то, и больше ничего.

Будет такая война, не будет ее, соответствуют "планы и требования" реальностям такой войны, или не соответствуют совершенно - все это "не его проблемы". И даже не проблемы ВС Нидерландов.
0
