Госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман заявил, что страна будет технически готова к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.

По его словам, все основные элементы перевооружения, такие как новые танки и артиллерийские системы, поступят в распоряжение армии в течение 2028 года, передает РИА "Новости".

Также Тейнман в эфире радиостанции BNR отметил, что к этому сроку Нидерланды получат дополнительные многоцелевые корабли и истребители F-35.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, которая во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как "наиболее значительная и прямая угроза безопасности".

Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

Валерия Городецкая