ОДК разработала новый поршневой двигатель для малой авиации

Источник изображения: topwar.ru

В России разработали новый поршневой двигатель для малой авиации, новинку на выставке NAIS 2026 представила входящая в Ростех Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

Специалисты ОДК разработали силовую установку М105, предназначенную для применения в малой авиации. Новый поршневой двигатель компактный, имеет небольшую массу и способен создать конкуренцию западным аналогам по техническим и эксплуатационным характеристикам.

Как пояснили в Ростехе, М105 представляет собой турбированный четырехтактный четырехцилиндровый авиационный поршневой двигатель для установки на легкие гражданские самолеты. Также существует вариант двигателя М105В, предназначенный для установки на легкие вертолеты и автожиры. Мощность двигателя составляет 115 лошадиных сил при массе 75 кг. Рабочий объем — 1211 см3 с ходом поршня 61 мм. Заявленный ресурс — 2000 часов, межремонтный ресурс — 750 часов, срок службы — 10 лет.

На данный момент изготовлены опытные образцы силовой установки М105, в Башкирии под этот двигатель создается специальная производственная площадка с инжиниринговым центром для сопровождения двигателя от этапа разработки до гарантийного и сервисного обслуживания.

Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Ростех
