Итальянский судостроитель Fincantieri нацелился на удвоение выручки

Итальянская компания Fincantieri намерена удвоить свою основную прибыль (прибыль от основной деятельности, исключая разовые, нерегулярные или не связанные с основным бизнесом доходы и расходы) до 1,49 млрд долларов к 2030 году в рамках новой многолетней стратегии, ориентированной на оборонную промышленность. Стратегия также предусматривает удвоение производственных мощностей судостроительных верфей в Италии и расширение бизнеса в сфере подводной техники.

Как говорится в заявлении компании, растущий спрос со стороны оборонного сектора в связи с увеличением военных расходов в Европе обуславливает необходимость наращивания производственных мощностей.

Верфь Fincantieri © Мауро Карли / Adobe Stock

Итальянская судостроительная компания прогнозирует 40-процентный рост основной выручки к 2030 году, а также ставит перед собой цель удвоить ее до 18 млрд евро к 2035 году по сравнению с примерно 9 млрд евро, которые, как ожидается, будут зафиксированы по итогам 2025 года.

Как отмечает Marine Link, Fincantieri пересмотрела прогноз по рентабельности по итогам 2025 года в сторону повышения до 7,4%. "В 2035 году планируется увеличить ее до 13%, или 2,3 млрд евро", – добавили представители компании.

Для увеличения рентабельности Fincantieri планирует расширить свою деятельность во Вьетнаме в рамках модернизации системы судостроительного производства. Кроме того, часть производства секций круизных судов перенесут на верфи в Румынии и реорганизуют бизнес по строительству судов для работы на шельфе и специализированных судов.

Компания Fincantieri заявила, что стремится к развитию новых технологий в своем подводном подразделении, углублению связей со своим оборонным направлением и поиску возможностей для выборочных приобретений на рынке, который она считает высокотехнологичным и стратегически важным.

Ранее компания ставила перед собой цель достичь рентабельности до вычета процентов, налогов, амортизации и износа выше 7% и положительной чистой прибыли в 2025 году. Сейчас Fincantieri констатирует, что ее чистая прибыль в 2025 году достигнет 110 млн евро.

В 2026 году компания планирует достичь выручки в диапазоне от 9,2 до 9,3 млрд евро, чистой прибыли выше уровня предыдущего года и рентабельности по EBITDA на уровне около 7,5%.

Отметим, что на прошлой Fincantieri объявила о начале промышленного партнерства с компанией Generative Bionics. Как пояснили в компании, сотрудничество направлено на разработку антропоморфного сварочного робота, предназначенного для работы бок о бок с рабочими на верфях.

Не хотите пропускать интeресные материалы? Раз в неделю публикуем дайджест с главными новостями в Telegram-канале: t.me/MilPressWeekly.