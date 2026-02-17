National Post сообщила о планах Канады вложить 369 млрд долларов в ВПК

Правительство Канады планирует привлечь инвестиции в собственный ВПК в размере 369 млрд долларов США в течение десяти лет, сообщает газета National Post.

Правительство Канады намерено в ближайшие десять лет инвестировать около 369 млрд долларов в развитие собственного военно-промышленного комплекса, передает РИА "Новости" со ссылкой на газету National Post.

Основная цель новой стратегии – поддержать национальную оборонную промышленность и значительно сократить зависимость от США в вопросах обороны.

National Post отмечает, что на решение по увеличению оборонных расходов повлияли обострение отношений с нынешней администрацией США, а также возросшая активность России в Арктике. Власти Канады считают необходимым усилить свой ВПК на фоне изменяющейся геополитической ситуации.

Как пишет Wall Street Journal, презентация новой стратегии пройдет во вторник – изначально мероприятие планировалось на прошлой неделе, но было перенесено из-за трагедии в школе в Британской Колумбии. Согласно документу, предполагается увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, что соответствует стандартам НАТО, а также создать порядка 125 тыс. новых рабочих мест.

Таким образом, Канада рассчитывает не только укрепить свою обороноспособность, но и добиться экономических выгод за счет развития собственной промышленности и сокращения зависимости от импорта военной продукции из США.

Дмитрий Зубарев