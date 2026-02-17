Войти
National Post сообщила о планах Канады вложить 369 млрд долларов в ВПК

Флаг Канады
Флаг Канады.
Источник изображения: Global Look Press

Правительство Канады планирует привлечь инвестиции в собственный ВПК в размере 369 млрд долларов США в течение десяти лет, сообщает газета National Post.

Правительство Канады намерено в ближайшие десять лет инвестировать около 369 млрд долларов в развитие собственного военно-промышленного комплекса, передает РИА "Новости" со ссылкой на газету National Post.

Основная цель новой стратегии – поддержать национальную оборонную промышленность и значительно сократить зависимость от США в вопросах обороны.

National Post отмечает, что на решение по увеличению оборонных расходов повлияли обострение отношений с нынешней администрацией США, а также возросшая активность России в Арктике. Власти Канады считают необходимым усилить свой ВПК на фоне изменяющейся геополитической ситуации.

Как пишет Wall Street Journal, презентация новой стратегии пройдет во вторник – изначально мероприятие планировалось на прошлой неделе, но было перенесено из-за трагедии в школе в Британской Колумбии. Согласно документу, предполагается увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, что соответствует стандартам НАТО, а также создать порядка 125 тыс. новых рабочих мест.

Таким образом, Канада рассчитывает не только укрепить свою обороноспособность, но и добиться экономических выгод за счет развития собственной промышленности и сокращения зависимости от импорта военной продукции из США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада решила передать на Украину пистолеты времен Второй мировой войны.

Канада заявила, что ей потребуется год, чтобы поставить Киеву обещанные бронетранспортеры.

Канада приняла решение передать Киеву 200 бронетранспортеров.

Дмитрий Зубарев

