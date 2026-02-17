Военный эксперт Клинцевич: Роботы могут заменить солдат в 2027 году

Человекоподобные машины могут заменить живых бойцов в зоне боевых действий уже в ближайшем будущем из-за своей экономической эффективности и неприхотливости, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Современные бойцы фактически становятся операторами сложных комплексов, управляя беспилотниками и наземными системами, сказал Клинцевич РИА "Новости".

Со следующего года возможно появление антропоморфных роботов на фронте, поскольку это будет дешевле и проще, чем "человека посылать в бой".

Аналитик пояснил, что механическим солдатам не требуются еда, вода и медицинское обеспечение. Они способны годами находиться на позиции без усталости, что позволит сделать "зону смерти" полностью безлюдной.

Эксперт оценил вероятность такого развития событий как близкую к 100%. В качестве примера он привел планы миллиардера Илона Маска по выпуску миллионов андроидов Tesla Bot с развитой моторикой.

Ранее российские военные создали роту наземных робототехнических комплексов (НРТК) для снабжения и огневой поддержки в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса ВС России.

Алексей Дегтярёв