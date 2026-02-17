Как оружейная мегасделка Индии с Францией скажется на России

Одной из главных новостей уходящей недели стало решение Индии заключить крупную оружейную сделку ценой в 36 млрд долларов – и в ее рамках в том числе купить более сотни французских истребителей Rafale. Что это значит с точки зрения интересов российского оружейного экспорта, в котором Индия занимает одно из ведущих мест?

Сообщение о том, что Нью-Дели санкционировало закупку шести американских самолетов-разведчиков и 114 французских истребителей (большая часть которых будет произведена в Индии), закономерно вызывает тревогу по поводу перспектив дальнейшего военно-технического сотрудничества наших стран. Франция – значимый конкурент России на мировом рынке вооружений. Тем более что перед нами действительно очень крупный оружейный контракт – продажа более ста истребителей ценой в десятки миллиардов евро, такое бывает не каждый год и даже не каждое десятилетие.

Но прежде всего о том, что касается противолодочных самолетов P-8 компании Boeing – тут Россия просто технически не может составить американцам конкуренцию. В 2023 году ВМС Индии сняли с вооружения пять противолодочных Ил-38, сочтя эти самолеты устаревшими. В России эти машины после модернизации еще летают, но им готовят замену.

С французскими истребителями ситуация не так однозначна. ВВС Индии уже эксплуатируют 36 единиц Rafale от компании Dassault Aviation, закупленных у Франции в 2016–2022 годах: 28 Rafale EH и восемь Rafale DH. А в прошлом году Нью-Дели приняло решение закупить у Франции 26 единиц палубных истребителей Rafale Marine (22 одноместных Rafale-M и четыре двухместных тренировочных Rafale-D) с поставкой до 2030 года для авианосцев ВМС Индии. Они должны заменить российские палубные истребители МиГ-29К и учебно-боевые МиГ-29КУБ.

Теперь же Индия намерена закупить Rafale с несколькими сотнями крылатых ракет SCALP. Важным моментом в принятии решения стало согласие Dassault Aviation с тем, что большая часть из 114 французских истребителей будет произведена в Индии – ранее французы на это не шли. Хотя с 2012 года французская Dassault вела переговоры с индийской госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) о совместном производстве 126 самолетов с передачей технологий, но тогда эти переговоры ничем не окончились. Этот аспект играет большое значение для Нью-Дели, которое стремится максимально снизить зависимость от страны-поставщика.

При этом такая независимость может оказаться совершенно неоправданной. Так, себестоимость Су-30МКИ, являющегося сегодня основой индийских ВВС и произведенного в Индии, оказалась почти в два раза дороже рыночной стоимости того же самолета, выпущенного в России. По некоторым данным – 70,3 млн долларов за единицу, в то время как экземпляр, закупленный в России, стоит всего 42,15 млн долларов. Связано это, вероятно, с меньшим объемом производства и с менее эффективными производственными линиями. Плюс на себестоимости сказался и тот факт, что пришлось заплатить за переданные технологии.

Но если стоимость одного закупленного истребителя Rafale составила более 218,6 млн евро, то даже страшно подумать, во сколько может обойтись его производство в Индии. И это при том, что

французский истребитель не имеет каких-либо ощутимых преимуществ перед Су-30МКИ (в ВВС страны сегодня около 270 Су-30МКИ), скорее наоборот.

У Rafale боевой радиус составляет 1389 км (с подвесными баками, в ущерб боевой нагрузке, – 2000 км), у Су-30МКИ – 1500 км (с подвесными баками – до 4000 км). Практический потолок у "француза" – 15 240 метров, у нашего истребителя – 17 300 метров. Наконец, российский истребитель дешевле не только при покупке, но и в обслуживании.

Преимущество французского истребителя, помимо чуть большей боевой нагрузки, заключается в более совершенном прицельном оборудовании для ближнего боя (если он вообще состоится) и более современной РЛС с активной фазированной решеткой. Впрочем, "Сухой" предлагает программу модернизации, включающую замену радара на более современный, с АФАР. Кроме того, есть предложение усилить боевые возможности Су-30МКИ за счет установки новой силовой установки, которой в настоящее время оборудуются новейшие боевые самолеты Су-57 (в качестве "двигателя первого этапа") – АЛ-41Ф1С.

Кстати, Су-30МК – это традиционный соперник Rafale, который неоднократно опережал его в тендерах, причем не только в странах, традиционно закупавших российское оружие, но и, например, в Индонезии и Малайзии, и является самым покупаемым тяжелым истребителем в мире. В то время как французский истребитель купили только Греция, Индия, Катар, Египет, причем последний отказался от приобретения Су-30СМ в пользу "француза" под нажимом США.

Как преимущество французы указывают оснащение своего истребителя крылатыми ракетами SCALP, несколько сотен которых должен содержать данный пакет. Однако Су-30МКИ работают со сверхзвуковыми ракетами российско-индийской разработки PJ-10 "БраМос-А", более сложными для перехвата, чем SCALP, и что самое главное, выпускающимися в Индии. ВС Индии успешно применили эти ракеты в недавнем конфликте с Пакистаном в мае 2025 года, где они успешно преодолели противоракетную оборону.

Кстати, в ходе этого же конфликта Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов, в результате которого Индия потеряла три Rafale, а также по одному МиГ-29 и Су-30МКИ. То есть именно французские истребители понесли самые большие потери. После этого боя эксперты заговорили, что обсуждаемый контракт о закупке 114 Rafale может не состояться. Однако в Нью-Дели решили иначе – и, судя по всему, контракт все же будет заключен.

Вспомним, что

первая сделка с французами по этим самолетам оставила в Индии тягостное впечатление.

Тогда, семь лет назад, планировалось закупить 126 машин с правом лицензионного производства, однако контракт был составлен таким образом, что индусы не получили ни технологии, ни права на локализацию сборки самолетов в Индии. Далее французы сорвали сроки поставок. Единственное, чего смогли добиться индусы, – это сократить количество закупаемых по контракту самолетов со 126 до 36. К этому можно прибавить, что заправлять Rafale от штатных индийских воздушных танкеров Ил-78МКИ невозможно по конструктивным причинам, а за контракт на поставку заправщиков на базе "Аэробуса А-330" Франция запросила полтора миллиарда евро.

И вот теперь Индия решила предпринять новую попытку. Почему? Ответ прост: у нее нет других вариантов. Нью-Дели традиционно проводит во всех направлениях, включая военно-техническое сотрудничество, многовекторную политику. Помимо нежелания складывать все яйца в одну корзину, в нынешней ситуации Индия опасается гипотетических вторичных санкций и желает иметь альтернативу.

Но почему выбран именно самый дорогой в мире истребитель поколения 4++? А просто других альтернатив у Индии нет. Не закупать же самолеты у Китая, который рассматривается Нью-Дели как противник, да Пекин их наверняка не продаст. Кроме того, ВВС Индии используют и другие французские самолеты – старые "Мираж-2000", которые и должны быть заменены более современными Rafale, сохраняя привычную структуру: часть российских, часть французских машин.

Закупать F-35 у США? Дональд Трамп очень хотел бы подобной сделки, но Индия, опять же, боится чрезмерной зависимости от США в области вооружений.

Что касается угрозы для российско-индийского сотрудничества в области вооружений, то ее не стоит преувеличивать. Практически 80 процентов индийского вооружения имеет российское происхождение, и эта традиция неизбежно будет продолжена. Кстати, указанный пакет закупок предполагает приобретение не только французских истребителей и американских противолодочных самолетов, но и 288 ракет для ЗРС С-400 на сумму 1,1 млрд долларов.

К этому стоит добавить, что Нью-Дели проявляет интерес к закупке и совместному производству российского истребителя пятого поколения Су-57Э. Ведь когда Пакистан получит китайские самолеты пятого поколения J-20, что вполне вероятно, Индии будет нечего им противопоставить.

Борис Джерелиевский