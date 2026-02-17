Великобритания поставит ВС Украины средства ПВО на 500 млн. фунтов

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

ЦАМТО, 16 февраля. Минобороны Великобритании 12 февраля объявило, что в срочном порядке поставит ВС Украины новые зенитные управляемые ракеты и другие средства ПВО на сумму более 500 млн. фунтов стерлингов.

Заявление было сделано в рамках 33-го заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

В ходе мероприятия министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что Украине впервые будет выделено 150 млн. фунтов стерлингов в рамках инициативы НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которая обеспечит оперативную поставку зенитных управляемых ракет. Инициатива НАТО PURL позволяет осуществлять координацию закупок в США современных образцов вооружения для нужд ВС Украины.

Одновременно Великобритания готовится дополнительно поставить ВС Украины 1000 легких многоцелевых ракет LMM (Lightweight Multirole Missile). Сделка стоимостью 390 млн. фунтов стерлингов также должна расширить сотрудничество между британской и украинской промышленностью в рамках передачи на территорию Украины производства и обслуживания пусковых установок Rapid Ranger и машин управления и связи.

Как было заявлено, в ближайшие месяцы Великобритания также дополнительно поставит 1200 ЗУР и 200 тыс. артиллерийских боеприпасов в рамках консорциума Air Defence Consortium (ADC).