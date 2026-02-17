Войти
Нью-Дели готов выделить 40 млрд долларов на закупку военной авиации

Совет по оборонным закупкам Индии дал одобрение на подготовку пакета соглашений по приобретению ряда вооружений на общую потенциальную сумму 40 млрд долларов. Как уточняет Naval News, среди возможных сделок – закупка шести патрульных самолетов P-8I "Нептун" для национальных ВМС и 114 истребителей "Рафаль" для ВВС.

Как поясняет издание, ВВС Индии готовы увеличить свой предыдущий заказ на 36 французских истребителей "Рафаль", сделанный в 2016 году. Причем Нью-Дели рассчитывает, что из 114 новых самолетов около 90 единиц будут произведены в Индии в рамках соглашения о передаче технологий.

Отметим, что в прошлом году ВМС Индии разместили заказ на 26 палубных истребителей "Рафаль-М", поставки которых начнутся, как ожидается, в 2029 году.

Помимо самих самолетов, Нью-Дели также заказал крылатые ракеты SCALP для вооружения самолетов "Рафаль".

P-8I "Нептун" – адаптированный под требования индийских ВМС вариант американского противолодочного самолета P-8A "Посейдон", в базовый арсенал которых включены, в частности, ракеты "Гарпун". В настоящее время в составе морской авиации индийского флота несут службу 12 таких самолетов. Еще в 2021 году Госдепартамент США одобрил возможную продажу Индии дополнительных шести "Нептунов", но Нью-Дели отложил заключения из-за казавшейся тогда слишком дорогостоящей покупки – более 2,42 млрд долларов. Сегодня стоимость поставки шести самолетов с сопутствующим оборудованием и вооружением оценивается в более чем 3 млрд долларов.

Индия планирует создать значительный флот патрульной авиации к 2030 годам. В дополнение к "Нептунам" индийский флот заказал 15 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B "Си Гардиан" (поставки ожидаются с 2029 года). Кроме того, запланировано принятие на вооружение девяти самолетов морской разведки средней дальности (MRMR) на базе C-295 от консорциума Airbus и Tata Advanced Systems Limited. Также Береговая охрана Индии будет эксплуатировать шесть патрульных самолетов на базе C-295.

Одобрение Совета по оборонным закупкам Индии запускает длительный бюрократический процесс, который в конечном итоге завершится заключением контракта с Dassault Aviation. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует посетить Индию с 17 по 19 февраля. Ожидается, что сделка по истребителям "Рафаль" также придаст импульс важному сотрудничеству между Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) и французской компанией Safran по программе создания нового двигателя с тягой более 120 кН. Как поясняет Naval News, в первую очередь это важный проект для индийской программы разработки истребителя пятого поколения AMCA.

