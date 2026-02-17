Войти
Китай вооружил гиперзвуковыми ракетами дизель-электрические подлодки

Китайские государственные СМИ заявили, что ВМС Народно-освободительной армии КНР вооружили гиперзвуковой противокорабельной ракетой YJ-19 дизель-электрические подлодки класса "Тип-039B" (шифр "Юань"). Как отмечает Naval News, это сообщение свидетельствует о неуклонном и стремительном росте военно-морской мощи Китая.

Издание поясняет, что таким образом субмарины типа "Юань" стали первыми в мире неатомными подлодками, обладающими гиперзвуковым оружием.

Дизель-электрическая подлодка класса "Тип-039А" (Юань), Китай

Википедия


Ракета YJ-19 была впервые представлена ​​публике во время военного парада в Пекине в сентябре 2025 года. Как предполагают аналитики, для достижения гиперзвуковой скорости используется прямоточный воздушно-реактивный двигатель. По заявлениям китайской стороны, YJ-19 способна разгоняться до скорости 5 чисел Маха (6125 км/ч) и выше.

Субмарины "Тип-039B" считаются основой китайского флота дизель-электрических подлодок. По оценкам независимых наблюдателей, на вооружении китайских ВМС находятся 13 таких ДЭПЛ. Они оснащаются воздухонезависимой силовой установкой (ВНЭУ), что позволяет им оставаться под водой без всплытия в течение нескольких недель. Их дополняют более старая версия подлодок класса "Тип-039A" и новые малозаметные субмарины "Тип-039C". Как предполагает Naval News, в конечном итоге все подлодки "Тип-039B" и "Тип-039C" получат гиперзвуковые ракеты.

В арсенале китайских подводных лодок ракета YJ-19 рассматривается как замена уже и без того грозной ракете YJ-18. Это оружие является китайской копией российской крылатой ракеты "Калибр", оснащенной сверхзвуковой ступенью, которая приближается к цели со скоростью, в 2,5–3 раза превышающей скорость звука (3062–3675 км/ч).

По мнению Naval News, YJ-19 можно называть аналогом российской гиперзвуковой ракеты 3M22 "Циркон" (обозначение НАТО – SS-N-33). Однако российский флот пока вооружает "Цирконом" только фрегаты проекта 22350, а многоцелевые подлодки проекта 885М (шифр "Ясень-М") получат такие ракеты позднее.

Главное преимущество YJ-19 – возможность запуска из горизонтальных торпедных аппаратов. Это означает, что более старые подводные лодки могут быть модернизированы для интеграции ракет в арсенал.

Naval News отмечает, что Китай располагает уже как минимум тремя типами гиперзвуковых противокорабельных ракет надводного и подводного базирования: YJ-17, YJ-19 и YJ-20.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
22350
885 Ясень
NATO
ВНЭУ
ГЗЛА
