Войти
Lenta.ru

Редкую модификацию советского Ми-8 с «Фасолью» заметили на Украине

266
0
0
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters.

На Украине заметили редкий советский вертолет Ми-8ППА с системой РЭБ

Редкую версию советского вертолета Ми-8 с бортовым комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заметили на Украине. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото показан Ми-8 украинских воздушных сил с решетчатыми антеннами на задней части фюзеляжа. Отмечается, что это вертолет РЭБ Ми-8ППА.

Ми-8ППА — это модификация постановщика помех Ми-8ПП. Вертолет несет станции подавления «Фасоль» СПС-5М2, которые могут нарушать работу радиолокационных систем. Также машину оборудовали станцией «Азалия» СПС-63. Вертолет разработали в начале 1980-х годов.

Ранее в феврале стало известно, что Иран прикрылся российским комплексами РЭБ «Тирада-2С» от возможных ударов США. Комплекс может нарушать работу современных спутниковых систем. «Тирада» создает помехи, которые могут эффективно работать против сигналов космических аппаратов Starlink.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Украина
Продукция
Ми-8
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 09:06
  • 14379
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"
  • 16.02 17:21
  • 1
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
  • 16.02 16:57
  • 1
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем
  • 16.02 16:19
  • 194
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 16.02 16:07
  • 1
Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию
  • 16.02 11:56
  • 1
С гражданки — на фронт
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"