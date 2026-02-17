Войти
Япония отвергла обвинения Китая в возвращении к милитаризму

Минору Кихара
Минору Кихара.
Источник изображения: @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Президент Польши Навроцкий заявил о намерении создать собственное ядерное оружие

Япония отвергла обвинения Пекина в возвращении к милитаризму, подчеркнув, что наращивание оборонных возможностей связано с ухудшением ситуации в сфере безопасности.

Япония опровергла заявления главы МИД Китая Ван И о возвращении страны к милитаризму, сообщает Bloomberg.

В министерстве иностранных дел Японии подчеркнули, что укрепление оборонных возможностей связано с ухудшением ситуации в сфере безопасности и не направлено против какой-либо конкретной страны.

В ответ на обвинения китайской стороны официальный Токио выразил протест. Министр-канцлер кабинета министров Минору Кихара отметил: "Последовательный вклад послевоенной Японии в мир и стабильность международного сообщества был широко признан мировым сообществом".

Китай и Япония обострили отношения, а действия премьер-министра Японии Санаэ Такаити вынудили Пекин рассматривать возможность проведения собственной спецоперации.

Ольга Иванова

