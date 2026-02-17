В Омском госуниверситете будут готовить юристов для концерна «Уралвагонзавод».

Ключевая цель партнерства — интеграция академического образования с реальными потребностями оборонной промышленности

Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех и Омский государственный университет (ОмГУ) им. Ф.М. Достоевского заключили соглашение о сотрудничестве. Вуз станет опорной площадкой для подготовки профильных юристов в интересах предприятий крупнейшего оборонного холдинга страны.

Документ подписали заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна УВЗ Роман Васиян и ректор ОмГУ Иван Кротт.

Ключевая цель партнерства — интеграция академического образования с реальными потребностями оборонной промышленности. Стороны договорились о серьезной переработке учебных программ: эксперты УВЗ будут напрямую участвовать в их актуализации и разработке методических материалов, чтобы знания студентов отвечали запросам корпоративного сектора.

«Концерн УВЗ, обладая обширным патентным портфелем, уделяет приоритетное внимание защите интеллектуальной собственности. В рамках этой стратегии мы развиваем систему подготовки кадров, начиная со студенческой скамьи. Соглашение с ОмГУ позволит студентам освоить специфику оборонной отрасли, ее юридические аспекты и корпоративную культуру, обеспечивая им прямой путь к востребованной профессии и карьерному старту на наших предприятиях танкостроения», — отметил заместитель генерального директора концерна «Уралвагонзавод» Роман Васиян.

В рамках соглашения будет реализована программа наставничества, в ходе которой опытные юристы концерна окажут студентам поддержку в учебном процессе, включая консультирование по курсовым и дипломным работам. Наиболее успешные выпускники получат возможность войти в кадровый резерв УВЗ с последующим трудоустройством. Особое внимание в рамках программы уделяется вопросам защиты интеллектуальной собственности.

«Для нас это не просто образовательный проект, а вклад в технологический суверенитет страны. Мы готовим кадры для ключевой отрасли — ОПК. Уже с первых курсов будущие правоведы будут погружены в реалии корпоративного права, защиты интеллектуальной собственности и сопровождения высокотехнологичных проектов. Симбиоз фундаментальной академической базы и практики ведущего холдинга позволит воспитать юриста новой формации — юридического инженера, способного решать самые сложные задачи оборонной промышленности. Это обеспечит нашим выпускникам исключительную квалификацию и высокую конкурентоспособность на рынке труда», — подчеркнул и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт.

Предприятия Ростеха выстраивают тесное сотрудничество с вузами по всей стране в рамках комплексной кадровой программы. Работа ведется с более чем 140 вузами, из которых более 20 являются опорными. Образовательные программы насыщаются дисциплинами, напрямую востребованными в промышленности.