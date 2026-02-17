Турция и её присутствие в Африке: Анкара впервые начнёт бурение близ Сомали

Источник изображения: topwar.ru

Турция направила в Сомали глубоководное буровое судно «Чагры Бей», чтобы начать первую в своей истории морскую буровую операцию за пределами своих территориальных вод. Как утверждает глава турецкого министерства энергетики Альпарслан Байрактар, вышедшее из порта Ташуджу судно должно прибыть в сомалийские воды примерно через 45 дней, после чего уже в апреле текущего года «Чагры Бей» приступит к бурению на участке, обозначенном как Курад-1. На этом участке ранее было проведено исследование трех морских блоков общей площадью 4464 квадратных километра. Как утверждает турецкая пресса, «Чагры Бей» является сверхглубоководным буровым судном 7-го поколения, способным бурить скважины глубиной до 12 тысяч метров.

Во время транзита буровое судно будут сопровождать три корабля турецких ВМС, которые останутся в районе бурения, чтобы оказывать необходимую поддержку. Байрактар также заявил, что судно не будет проходить через Суэцкий канал из-за высоты своей буровой вышки. Вместо этого «Чагры Бей» пройдет через Гибралтарский пролив, Атлантический океан и обогнет мыс Доброй Надежды.

Ранее сообщалось, что Турция планирует построить в Сомали космодром для вывода на орбиту своих спутников связи Turksat 6A и IMECE. В Анкаре считают, что близость Сомали к экватору, благоприятные климатические условия и относительно низкий уровень воздушного и морского движения являются ключевыми факторами, повышающими безопасность и эффективность запусков.