Войти
Военное обозрение

Турция и её присутствие в Африке: Анкара впервые начнёт бурение близ Сомали

247
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турция направила в Сомали глубоководное буровое судно «Чагры Бей», чтобы начать первую в своей истории морскую буровую операцию за пределами своих территориальных вод. Как утверждает глава турецкого министерства энергетики Альпарслан Байрактар, вышедшее из порта Ташуджу судно должно прибыть в сомалийские воды примерно через 45 дней, после чего уже в апреле текущего года «Чагры Бей» приступит к бурению на участке, обозначенном как Курад-1. На этом участке ранее было проведено исследование трех морских блоков общей площадью 4464 квадратных километра. Как утверждает турецкая пресса, «Чагры Бей» является сверхглубоководным буровым судном 7-го поколения, способным бурить скважины глубиной до 12 тысяч метров.

Во время транзита буровое судно будут сопровождать три корабля турецких ВМС, которые останутся в районе бурения, чтобы оказывать необходимую поддержку. Байрактар также заявил, что судно не будет проходить через Суэцкий канал из-за высоты своей буровой вышки. Вместо этого «Чагры Бей» пройдет через Гибралтарский пролив, Атлантический океан и обогнет мыс Доброй Надежды.

Ранее сообщалось, что Турция планирует построить в Сомали космодром для вывода на орбиту своих спутников связи Turksat 6A и IMECE. В Анкаре считают, что близость Сомали к экватору, благоприятные климатические условия и относительно низкий уровень воздушного и морского движения являются ключевыми факторами, повышающими безопасность и эффективность запусков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сомали
Турция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 09:06
  • 14379
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"
  • 16.02 17:21
  • 1
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
  • 16.02 16:57
  • 1
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем
  • 16.02 16:19
  • 194
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 16.02 16:07
  • 1
Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию
  • 16.02 11:56
  • 1
С гражданки — на фронт
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"