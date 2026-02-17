Rheinmetall поставит 120-мм танковые боеприпасы странам НАТО

ЦАМТО, 16 февраля. Компания Rheinmetall 13 февраля объявила о заключении с агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) нового контракта на поставку 120-мм танковых боеприпасов.

Как заявлено, NSPA разместило начальные заказы стоимостью около 200 млн. евро в соответствии с условиями подписанного в 2025 году с Rheinmetall рамочного соглашения на поставку 120-мм боеприпасов. Конечными заказчиками являются различные страны НАТО.

Базовое соглашение, подписанное Rheinmetall с NSPA в июле 2025 года, определяет условия, а также технические характеристики для 120-мм танковых боеприпасов различных типов. Благодаря этому рамочному соглашению НАТО и страны-партнеры, могут осуществлять покупку боеприпасов по упрощенной процедуре. Они смогут заказывать снаряды напрямую у NSPA. Это должно значительно упростить закупки 120-мм танковых боеприпасов в рамках альянса.

120-мм гладкоствольные пушки компании Rheinmetall с 1980 года стали основным вооружением танков Вооруженных сил Германии, стран НАТО и других стран-союзниц. Они уже установлены на основных боевых танках "Леопард-2" и M1 "Абрамс", а в настоящее время устанавливаются на британский основной боевой танк "Челленджер-3".

Для многих стран-пользователей ОБТ компания Rheinmetall является основным поставщиком боеприпасов для 120-мм гладкоствольной пушки. Для Rheinmetall соглашение с НАТО гарантирует загрузку линий производства танковых боеприпасов на долгие годы.