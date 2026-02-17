Войти
ЦАМТО

Индия инициировала ускоренную закупку 288 зенитных ракет для ЗРС С-400 "Триумф"

256
0
0
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

ЦАМТО, 16 февраля. Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) дополнительной партии ЗУР для комплексов С-400 "Триумф" на сумму 100 млрд. рупий (около 1,1 млрд. долл.).

Закупка осуществляется по процедуре ускоренного приобретения (Fast Track Procedure – FTP) для оперативного восполнения боекомплекта, израсходованного в ходе операции "Синдур" в мае 2025 года.

Запрос включает 288 ракет различных классов для обеспечения эшелонированной ПВО: 168 ЗУР большой дальности, включая ракеты 40Н6Е (дальность до 400 км) для поражения стратегических целей и 48Н6ДМ/Е3 (дальность 200-250 км); 120 ЗУР малой и средней дальности семейства 9М96Е/Е2 (дальность 40-120 км), предназначенных для перехвата высокоманевренных целей и самолетов тактической авиации.

Проект переходит на стадию работы комитетом по ценообразованию Минобороны Индии (Cost Negotiating Committee – CNC) с АО "Рособоронэкспорт". Финальное подписание контракта ожидается до конца марта 2026 года. Параллельно в рамках ВТС обсуждается создание в Индии специализированного центра ТОиР для обеспечения технической готовности имеющихся ракет без отправки изделий на заводы-изготовители в РФ.

Данная закупка интегрируется в общую стратегию развития ПВО Индии, предполагающую взаимодействие С-400 с комплексами MR-SAM и "Акаш", а также планируемое усиление объектовой обороны позиционных районов С-400 системами малого радиуса для экономии ресурса дорогостоящих ЗУР.

Решение о закупке обусловлено интенсивным применением С-400 в приграничных секторах Адампур и Бхудж. В ходе четырехдневного конфликта 2025 года подтверждено уничтожение целей на дальности до 314 км. Интенсивный расход перехватчиков всех четырех эшелонов по самолетам, БАК и КР противника привел к необходимости экстренного пополнения возимого боезапаса.

Как уже сообщал ЦАМТО, в ноябре 2025 года стало известно о том, что Индия планирует приобретение дополнительных управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов дальнего действия С-400 "Триумф" на сумму около 100 млрд. рупий. Сообщалось, что данный шаг предпринимается после анализа приграничного конфликта с Пакистаном.

Россия и Индия заключили контракт на поставку ЗРС С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в 5,43 млрд. долл. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

Первый полковой комплект был получен в декабре 2021 года, второй – в апреле 2022 года, третий – в феврале 2023 года. Системы были развернуты для обеспечения противовоздушной обороны на границе с Китаем и Пакистаном.

Главы военных ведомств России и Индии Андрей Белоусов и Раджнатх Сингх на полях встречи министров обороны стран ШОС в Циндао 26 июня 2025 года согласовали график поставки оставшихся двух полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Ожидается, что оставшиеся два комплекта будут поставлены в 2026 и 2027 году. Российский министр заверил своего индийского коллегу в своевременном выполнении достигнутых договоренностей.

В сентябре 2025 года Министерство обороны Индии начало переговоры о закупке дополнительных зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 "Триумф". Известно также, что Россия предложила Индии новейшие ЗРС С-500 "Прометей".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Турция
Продукция
40Н6
Barak-8
С-400 Триумф
С-500
Компании
РОЭ
Проекты
ШОС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 09:06
  • 14379
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"
  • 16.02 17:21
  • 1
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
  • 16.02 16:57
  • 1
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем
  • 16.02 16:19
  • 194
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 16.02 16:07
  • 1
Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию
  • 16.02 11:56
  • 1
С гражданки — на фронт
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"