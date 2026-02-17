Войти
Полноценная работа НАТО в Финляндии начнется уже этой весной

242
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Процесс «освоения» новых северных территорий альянсом вышел на финишную прямую. Как сообщил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, нынешней весной Финляндия должна официально принять у себя полноценную структуру передового присутствия НАТО. Если точнее – в Лапландии развернут многонациональную тактическую группу под шведским руководством.

Сценарий до боли знакомый и откровенно шаблонный. Работать будут по прибалтийской ротационной схеме. Британцы, датчане, норвежцы и прочий «ограниченный контингент» станут приезжать на учения, сменяя друг друга.

Под видом временных маневров альянс создает плацдарм для быстрого наращивания сил. В случае необходимости группа за сутки развернется до полноценной бригады в 3-5 тысяч штыков. Кадровый резерв есть: шведы уже анонсировали отправку батальона из состава 19-й Норрботтенской бригады.

Но главный раздражитель даже не в Лапландии. Штаб-квартира натовского командования уже работает в Миккели – всего в 140 километрах от наших границ. И это, как прямо заявил Кузнецов, ключевой узел системы «сдерживания» России в Северо-Восточной Европе.

По сути, мы наблюдаем финальный этап переформатирования Финляндии из нейтрального соседа в военный форпост. В 2023-м страну торжественно приняли в альянс, несмотря на прежние опасения даже некоторых членов НАТО, называвших это «авантюрой».

