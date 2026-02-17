Войти
После многолетнего «фукусимского» перерыва АЭС в Японии начала генерацию в сеть

Источник изображения: topwar.ru

Японские источники пишут о том, что впервые после 15-летнего перерыва, связанного с аварией на АЭС «Фукусима», эксплуатируемые японской компанией TEPCO объекты атомной энергетики начинают опытную выработку и передачу электроэнергии.

Первой АЭС, входящей в структуру упомянутой компании и возобновившей генерацию после длительного перерыва, стала атомная электростанция Касивадзаки-Карива, расположенная в префектуре Ниигата.

Шестой энергоблок этой станции был запущен в работу с передачей выработанной электроэнергии в сеть в 2:55 сегодня (по местному времени). До этого специалисты японской компании проверили готовность турбин на АЭС.

Компания TEPCO планирует постепенно увеличивать объемы выработки электроэнергии с 20% до 50% от общей мощности станции с тем, чтобы потом достигнуть и 100%.

Японская пресса:

Полномасштабная передача электроэнергии запланирована на 18 марта 2026 года и обеспечит электроснабжение Токио и окрестностей. Шестой энергоблок АЭС Касивадзаки-Карива в последний раз передавал электроэнергию в марте 2012 года, после чего был остановлен.

Еще один реактор на этой станции уже получил разрешение на перезапуск от японского ядерного надзорного органа.

Таким образом, Япония поэтапно отходит от введённого после аварии на «Фукусиме» запрета на эксплуатацию своих атомных электростанций. «Зелёная повестка» вышла из моды. Причём молчат в этом случае и те структуры и фонды, которые выступали за полный запрет АЭС.

