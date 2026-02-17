Нетаньяху назвал требования, выдвинутые Израилем Ирану в рамках сделки с США

Источник изображения: topwar.ru

Израиль настроен скептически в отношении сделки с Ираном, на которой настаивают США, однако Тель-Авив посчитает ее приемлемой, если Тегеран выполнит ряд условий еврейского государства. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху выступил на конференции президентов еврейских организаций США, где высказался на тему Ирана. По его словам, Трамп серьезно настроен заключить с Ираном сделку. При этом он верит, что Тегеран не совершит ошибку, как в прошлый раз, что привело к ударам США по иранским ядерным объектам. В этой сделке Израиль попробует поиметь свой гешефт, выдвинув Ирану ряд условий, которые обязательны к выполнению.

Иран надежен лишь в одном деле — они лгут и обманывают. Но я сказал, что, если сделка будет достигнута, она должна включать несколько компонентов, которые, по нашему мнению, важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности Соединенных Штатов, региона и всего мира.

Всего Тель-Авив выдвигает Тегерану четыре условия, первые два из которых связаны с ядерной программой Ирана. Израиль требует демонтажа всех возможностей для обогащения урана, а также вывоз всего обогащенного урана за пределы иранской территории. Третье условие связано с ракетной программой, еврейское государство требует сократить дальность полета иранских ракет до 300 км, чтобы они не могли достигнуть Израиля. Ну и четвертый пункт — это демонтаж так называемой «оси зла», созданной Ираном на Ближнем Востоке.

Если все эти условия будут выполнены, то Израиль посчитает сделку с Ираном «приемлемой».