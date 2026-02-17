Посол Вакунов: Россия ведет активную работу по модернизации ВС Киргизии

ЦАМТО, 16 февраля. Россия ведет непрерывную активную работу по модернизации и повышению потенциала вооруженных сил Киргизии, сообщил в интервью "РИА Новости" посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.

"Российская Федерация традиционно является ключевым партнером Киргизской Республики в области военно-технического сотрудничества. В этой сфере непрерывно ведется активная работа, включающая комплексную помощь в модернизации и повышении потенциала Вооруженных сил Киргизии", – заявил дипломат.

По словам С.Вакунова, целесообразность раскрытия детальной информации о тех или иных поставках будет определяться военными ведомствами.

В минувшем году Россия поставила в Киргизию партию современного вооружения, в том числе зенитные ракетные системы С-300, напоминает агентство.