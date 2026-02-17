Войти
ЦАМТО

Вучич анонсировал производство дронов в Сербии совместно с Израилем

242
0
0
Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: © AP Photo/ Darko Vojinovic

ЦАМТО, 16 февраля. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал создание двух совместных оборонных предприятий с двумя другими странами по производству БЛА, одно из них – с Израилем.

Как напоминает "РИА Новости", А.Вучич в минувший четверг сообщил, что уже через год рассчитывает создать большие подразделения роботов и беспилотных платформ и дронов в армии Сербии. Ранее, 2 февраля, он обещал развернуть в Сербии массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде, после того как с послом КНР Ли Мином посетил презентацию компании-производителя.

"У нас будет две фабрики с иностранными государствами 50 на 50. Одна – с Израилем, по самым современным дронам, которая в начале мая должна начать работать. Много вкладываем, много покупаем", – сказал А.Вучич журналистам на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

А.Вучич также сообщил, что впервые доля продукции сербского ВПК, направляемая армии Сербии, будет увеличена до 30-40%, остальное пойдет на экспорт.

Глава сербского государства в конце января заявил, что ограничения на экспорт продукции сербской оборонной промышленности привели к переполнению складов, начались проблемы с выплатами зарплат работникам ВПК, поэтому процедуры для экспорта будут изменены.

"Вскоре буду присутствовать на коллегии Генштаба и Минобороны. Вложим огромные дополнительные деньги в ВПК. Мы должны будем экспортировать орудия и оружие, чтобы зарабатывать деньги, но большую часть нашей продукции теперь направим армии Сербии. Столько, сколько никогда не было, всегда это было около 10-18% в зависимости от года, все остальное мы экспортировали, а сейчас от 30% до, может быть, и 40% будет направлено нашей армии", – цитирует "РИА Новости" заявление А.Вучича.

Как напоминает агентство, президент Сербии заявил в конце января о рекордных расходах Сербии на оборону в размере 2,65% ВВП, более 54% этой суммы приходится на инвестиции в Вооруженные силы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Сербия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 09:06
  • 14379
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"
  • 16.02 17:21
  • 1
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
  • 16.02 16:57
  • 1
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем
  • 16.02 16:19
  • 194
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 16.02 16:07
  • 1
Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию
  • 16.02 11:56
  • 1
С гражданки — на фронт
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"