Вучич анонсировал производство дронов в Сербии совместно с Израилем

ЦАМТО, 16 февраля. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал создание двух совместных оборонных предприятий с двумя другими странами по производству БЛА, одно из них – с Израилем.

Как напоминает "РИА Новости", А.Вучич в минувший четверг сообщил, что уже через год рассчитывает создать большие подразделения роботов и беспилотных платформ и дронов в армии Сербии. Ранее, 2 февраля, он обещал развернуть в Сербии массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде, после того как с послом КНР Ли Мином посетил презентацию компании-производителя.

"У нас будет две фабрики с иностранными государствами 50 на 50. Одна – с Израилем, по самым современным дронам, которая в начале мая должна начать работать. Много вкладываем, много покупаем", – сказал А.Вучич журналистам на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

А.Вучич также сообщил, что впервые доля продукции сербского ВПК, направляемая армии Сербии, будет увеличена до 30-40%, остальное пойдет на экспорт.

Глава сербского государства в конце января заявил, что ограничения на экспорт продукции сербской оборонной промышленности привели к переполнению складов, начались проблемы с выплатами зарплат работникам ВПК, поэтому процедуры для экспорта будут изменены.

"Вскоре буду присутствовать на коллегии Генштаба и Минобороны. Вложим огромные дополнительные деньги в ВПК. Мы должны будем экспортировать орудия и оружие, чтобы зарабатывать деньги, но большую часть нашей продукции теперь направим армии Сербии. Столько, сколько никогда не было, всегда это было около 10-18% в зависимости от года, все остальное мы экспортировали, а сейчас от 30% до, может быть, и 40% будет направлено нашей армии", – цитирует "РИА Новости" заявление А.Вучича.

Как напоминает агентство, президент Сербии заявил в конце января о рекордных расходах Сербии на оборону в размере 2,65% ВВП, более 54% этой суммы приходится на инвестиции в Вооруженные силы.