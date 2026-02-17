Франция, Британия и ФРГ обсуждают создание нового поколения дальнобойных ракет

ЦАМТО, 16 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Франция, Великобритания и Германия обсуждают создание нового поколения дальнобойных ракет.

"Что касается дипломатического решения, я, возможно, хотел бы отметить, что, несмотря на прекращение действия Договора о РСМД, это позволит нам закрыть существующий разрыв. И крайне важны обсуждения, которые мы ведем с Великобританией, Германией, а также со многими другими европейскими участниками, с целью создания нового поколения дальнобойных ракет, которые дадут Европе новое преимущество", – цитирует "РИА Новости" Э.Макрона.