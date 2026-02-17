ВС Эстонии приобрели дополнительные 155-мм самоходные гаубицы CAESAR

ЦАМТО, 16 февраля. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о закупке Таллином дополнительных 155-мм СГ CAESAR производства французской компании KNDS France.

Как сообщил Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK) 12 февраля, объявление об этом было сделано Х.Певкуром в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В Брюсселе Х.Певкур встретился с министром ВС Франции Катрин Вотрен, достигнув договоренности возобновить двустороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обороны.

По информации министра, Эстонский центр оборонных инвестиций заключил с Генеральной дирекцией по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) и компанией KNDS France контракт, в соответствии с которым ВС Эстония будут поставлены 12 дополнительных гаубиц CAESAR. Стоимость контракта не разглашается. В соответствии с условиями контракта, дополнительные системы будут поставлены уже в этом году.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2024 года RKIK заключил с французским подразделением KNDS, KNDS France (ранее Nexter Systems), и DGA контракт на поставку 12 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR Mk.1.

Стоимость покупки не раскрывалась. Поставки планировалось завершить в 2025 году. Соглашение включало опционы на закупку дополнительных гаубиц.

Первая партия из шести СГ CAESAR Mk.1 была доставлена в Эстонию в январе 2025 года. Еще 6 установок были поставлены в августе 2025 года.

Поставка СГ CAESAR позволила ВС Эстонии сформировать 3-й артдивизион, который вошел в состав 1-й дивизии ВС Эстонии (Eesti diviis).

Установка CAESAR Mk.1 размещена на шасси с колесной формулой 6х6 с бронированной четырехдверной кабиной. Возимый боекомплект СГ – 18 выстрелов. Дальность стрельбы снарядом ERFB NR-269 BB – 42 км.