Войти
ЦАМТО

ВС Эстонии приобрели дополнительные 155-мм самоходные гаубицы CAESAR

227
0
0
Источник изображения: Фото: news.err.ee

ЦАМТО, 16 февраля. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о закупке Таллином дополнительных 155-мм СГ CAESAR производства французской компании KNDS France.

Как сообщил Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK) 12 февраля, объявление об этом было сделано Х.Певкуром в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В Брюсселе Х.Певкур встретился с министром ВС Франции Катрин Вотрен, достигнув договоренности возобновить двустороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обороны.

По информации министра, Эстонский центр оборонных инвестиций заключил с Генеральной дирекцией по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) и компанией KNDS France контракт, в соответствии с которым ВС Эстония будут поставлены 12 дополнительных гаубиц CAESAR. Стоимость контракта не разглашается. В соответствии с условиями контракта, дополнительные системы будут поставлены уже в этом году.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2024 года RKIK заключил с французским подразделением KNDS, KNDS France (ранее Nexter Systems), и DGA контракт на поставку 12 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR Mk.1.

Стоимость покупки не раскрывалась. Поставки планировалось завершить в 2025 году. Соглашение включало опционы на закупку дополнительных гаубиц.

Первая партия из шести СГ CAESAR Mk.1 была доставлена в Эстонию в январе 2025 года. Еще 6 установок были поставлены в августе 2025 года.

Поставка СГ CAESAR позволила ВС Эстонии сформировать 3-й артдивизион, который вошел в состав 1-й дивизии ВС Эстонии (Eesti diviis).

Установка CAESAR Mk.1 размещена на шасси с колесной формулой 6х6 с бронированной четырехдверной кабиной. Возимый боекомплект СГ – 18 выстрелов. Дальность стрельбы снарядом ERFB NR-269 BB – 42 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Эстония
Продукция
CAESAR САУ
Компании
Nexter
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 09:06
  • 14379
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"
  • 16.02 17:21
  • 1
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
  • 16.02 16:57
  • 1
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем
  • 16.02 16:19
  • 194
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 16.02 16:07
  • 1
Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию
  • 16.02 11:56
  • 1
С гражданки — на фронт
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"