Зенитно-ракетная система ПРО HQ-29.

Зенитно-ракетная система (ЗРС) конечного участка противоракетной обороны HQ-29 поставлена на вооружение Народно-освободительной армии Китая в феврале 2025 года. Согласно полученным сведениям, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа была открыта Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией под обозначением HQ-18.

ЗРС HQ-29 на параде в Пекине

Китайские специалисты создали ракету, используя данные на российскую 9А82МДЭ «Антей-4000». Этим обусловлены размеры мобильной транспортно-пусковой установки. Одна мобильная транспортно-пусковая установка (шасси 12х12) рассчитана на применение двух ракет, размещенных в транспортно-пусковых контейнерах.

Вид задней части мобильной ТПУ HQ-29

Данная система предназначена для перехвата баллистических ракет, имеющих скорость в диапазоне от 6 до 10 МАХ и дальность стрельбы до 2500 км. Максимальная высота перехвата составляет 850 км.

С учетом этого ЗРС HQ-29 также позволяет перехватывать космические аппараты, находящиеся на околоземных орбитах. Известно, что головная часть ракеты имеет собственный двигатель и около 100 малых сопел, которые позволяют осуществлять маневр на траектории. В головной части ракеты установлена двухдиапазонная активная радиолокационная станция, способная самостоятельно селектировать ложные и истинные цели. Масса боевой части составляет 55 кг.

Скорость реагирования на каждую новую цель не превышает 8,2 сек. Вероятность перехвата гиперзвуковой баллистической боевой части составляет 92,7%.

Известно, что ракеты данной модификации адаптированы к морским вертикальным пусковым установкам модели HT-1 (высота 9 м), которые планируется размещать на модифицированной версии крейсера проекта 055MG – запланированы к поставкам для ВМС НОАК.

Источник: китайские специализированные издания.