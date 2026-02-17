Войти
ИнВоен Info

Зенитно-ракетная система ПРО HQ-29

285
0
0
Зенитно-ракетная система ПРО HQ-29
Зенитно-ракетная система ПРО HQ-29.
Источник изображения: invoen.ru

Зенитно-ракетная система (ЗРС) конечного участка противоракетной обороны HQ-29 поставлена на вооружение Народно-освободительной армии Китая в феврале 2025 года.  Согласно полученным сведениям, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа была открыта Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией под обозначением HQ-18.

ЗРС HQ-29 на параде в Пекине

Китайские специалисты создали ракету, используя данные на российскую 9А82МДЭ «Антей-4000». Этим обусловлены размеры мобильной транспортно-пусковой установки. Одна мобильная транспортно-пусковая установка (шасси 12х12) рассчитана на применение двух ракет, размещенных в транспортно-пусковых контейнерах.

Вид задней части мобильной ТПУ HQ-29

Данная система предназначена для перехвата баллистических ракет, имеющих скорость в диапазоне от 6 до 10 МАХ и дальность стрельбы до 2500 км. Максимальная высота перехвата составляет 850 км.

С учетом этого ЗРС HQ-29 также позволяет перехватывать космические аппараты, находящиеся на околоземных орбитах. Известно, что головная часть ракеты имеет собственный двигатель и около 100 малых сопел, которые позволяют осуществлять маневр на траектории. В головной части ракеты установлена двухдиапазонная активная радиолокационная станция, способная самостоятельно селектировать ложные и истинные цели. Масса боевой части составляет 55 кг.

Скорость реагирования на каждую новую цель не превышает 8,2 сек. Вероятность перехвата гиперзвуковой баллистической боевой части составляет 92,7%.

Известно, что ракеты данной модификации адаптированы к морским вертикальным пусковым установкам модели HT-1 (высота 9 м), которые планируется размещать на модифицированной версии крейсера проекта 055MG – запланированы к поставкам для ВМС НОАК.

Источник: китайские специализированные издания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 09:06
  • 14379
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"
  • 16.02 17:21
  • 1
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
  • 16.02 16:57
  • 1
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем
  • 16.02 16:19
  • 194
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 16.02 16:07
  • 1
Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию
  • 16.02 11:56
  • 1
С гражданки — на фронт
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"