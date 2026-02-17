В США назвали стоимость январской операции по захвату Николаса Мадуро

Источник изображения: topwar.ru

Операция США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которой хвастался Трамп, обошлась американскому бюджету почти в 3 млрд долларов. Об этом пишет американская пресса.

Операция по захвату Мадуро была проведена в начале января этого года, как подчеркивал Трамп, «всего за два часа» и с минимальными затратами для американских налогоплательщиков. Однако полугодовая подготовка к этой операции, а также нахождение в Карибском море кораблей ВМС США, стоили американскому бюджету 2,9 млрд долларов.

Как посчитали эксперты, один день нахождения американской группировки в Карибском море с ноября 2025-го до января 2026 года обходился примерно в 20 млн долларов, из которых 11,4 приходилось на авианосную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN-78). После прибытия авианосца к берегам Венесуэлы, расходы на операцию выросли более чем на 700 млн долларов.

В то же время не были подсчитаны дополнительные расходы на персонал, разведку и киберподдержку операции, а они также составляют значительную сумму. Очень дорого США обошелся Мадуро.

Напомним, что в начале января США провели операцию на территории Венесуэлы, целью которой был захват президента страны Николаса Мадуро и его супруги. Американскому спецназу удалось задержать венесуэльского лидера и доставить на борт авианосца, после чего он был переправлен в США, где предстанет перед судом по нескольким обвинениям.