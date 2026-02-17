Войти
В зоне СВО замечены Т-55АМ с "бровями Ильича", способные бить ракетами

300
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В социальных сетях появились изображения российских танков Т-55АМ в зоне специальной военной операции с дополнительным бронированием. Так называемые "брови Ильича" - многослойные контейнеры, устанавливаемые в передней части башни.

Верхняя лобовая деталь корпуса также снабжена усиленной защитой. Данные конструкции аналогичны тем, что установлены на танки Т-62М, впервые дебютировавшие во время войны в Афганистане. Но такие "пятьдесят пятые" там не воевали, однако активно применялись в ходе событий в Сирии, а также других локальных конфликтах 90-х годов и в XXI веке.

Еще одним плюсом Т-55АМ является усиленная противоминная защита днища, это также разработка, созданная на основе афганского опыта.

Такие боевые машины имеют дизельные двигатели В-46-5МС с турбонаддувом мощностью 690 л.с. Это позволяет 41-тонным танкам сохранять характеристики подвижности - 50 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км.

Вооружение: 100-мм нарезная пушка Д-10Т2С с трехсекционным термозащитным кожухом, способная применять не только обычные артиллерийские снаряды, но и управляемые ракеты. Для этого установлена усовершенствованная система управления огнем с лазерным дальномером и системой, позволяющей осуществлять наведение ТУР. Имеется спаренный 7,62-мм ПКТ и зенитный 12,7-мм НСВТ (ДШК).

Интересно, что в 80-е годы, когда была создана эта модификация, предполагалось, что ей придется воевать с американскими М60А1/3 и германскими Leopard 1. Если первые так и не попали в формирования киевского режима (кроме мостоукладчиков на их базе), то вторые поставлены ВСУ, и, в отличие от Т-55АМ, они имеют очень слабую бронезащиту, из-за чего несут довольно ощутимые потери.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Сирия
США
Продукция
Leopard-1
М-60
Т-62
