Вслед за «Золотым куполом» Белый дом хочет создать «Золотой флот»

Источник изображения: topwar.ru

В США вслед за «Золотым куполом» Трампа обсуждается и «Золотой флот». Соответствующие планы были опубликованы в пятницу Белым домом.

Речь идёт о плане доступа к морским ресурсам, где изложена комплексная стратегия по устранению недостатков в военно-морской промышленной базе.

Новый план администрации президента Трампа определяет ряд инновационных программ по «восстановлению американского коммерческого флота» и «организации углубленного партнёрства в Индо-Тихоокеанском регионе», включая партнёрство с Японией и Южной Кореей.

В целом план «Золотого флота» состоит из нескольких составляющих, в том числе составляющая с увеличением числа коммерческих судов в море под американским флагом. Президент США считает, что уход от использования «флота под американским флагом для перевозки коммерческих грузов нанёс значительный экономический и репутационный ущерб Америке и обогатил другие страны, которые «услуги флага» предоставляют».

Также концепция «Золотого флота» - это, по американской версии, «повышение уровня безопасности на море». Интересно, в эту концепцию входит «повышение безопасности» через захват танкеров?

Известно, что часть плана состоит ещё и в развитие верфей, «чтобы не позволить Китаю захватить лидерство на этом направлении».

Издание New York Post, подыгрывая Трампу:

Интуиция Трампа верна: Америке необходимо инвестировать в свой военно-морской флот, свои судостроительные мощности, а также в свою военно-морскую промышленную базу и цепочку поставок.

То же издание пишет, что пока реализация планов по созданию «Золотого флота» может сталкиваться с трудностями, так как она опирается на «устаревшую, перегруженную судостроительную базу». Если сравнивать затраты на строительство кораблей на верфях США и Китая, то в КНР они минимум в 1,6 раза ниже.

