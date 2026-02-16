Россия в ЦАР за семь лет построила мир, разоружила тысячи боевиков, вернула спокойствие в регионы, "где десятилетиями при французах шла резня", отметил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россия вернула спокойствие на Африканский континент, где при Франции десятилетиями велись боевые действия. Такое мнение выразил ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Ранее один из наиболее влиятельных военных Нигера генерал Амаду Ибро призвал население страны готовиться к войне с Францией, обвинив Париж в стремлении дестабилизировать Нигер. Иванов обратил внимание на то, что это выступление - "не начало войны, а ее признание". По его словам, Париж хватают за руку, и Нигер, Мали, Буркина-Фасо - уже не те, что пять лет назад, и видят, что как только Францию выгоняют, "вдруг возникают убийцы с автоматами, и у этих убийц - французские патроны, западное финансирование и прикрытие в ООН, а теперь еще - украинские БПЛА".

"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон кричит о "российском вмешательстве". Но давайте посмотрим на факты. Мы в ЦАР за семь лет построили мир, разоружили тысячи боевиков, вернули спокойствие в регионы, где десятилетиями при французах шла резня. Поэтому на вопрос: "Какова роль России?", я отвечаю прямо и без ложной скромности. Мы берем на себя ответственность, что агрессор получит ответ. Наш опыт, наши технологии, наша самоотверженность - это не ради экспансии. Это ради того, чтобы народ Нигера в будущем мог спокойно спать и знать: его страну не раздербанят на удельные княжества ради доходов Елисейского дворца. Мы пришли в Африку не грабить, а защищать", - указал Иванов.

Он отметил, что Франция в Африке действует как серый кардинал: ведет контрабанду оружия, направляет инструкторов, которые учат радикалов минировать дороги, шпионов, прикрывающимися дипломатическими паспортами. "Самое циничное - это поддержка террористов. Вы понимаете, да? Страна, которая считает себя колыбелью прав человека, фактически спонсирует ИГ (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и "Аль-Каиду" (признана террористической организацией в РФ - прим. ТАСС). Это моральный коллапс", - указал Иванов.

"Народы стран АГС (Альянс государств Сахеля - прим. ТАСС) выйдут победителями. Потому что за ними правда. А за Макроном - только счета в банках и чувство вины за то, во что он превратил жизнь великой нации", - подытожил эксперт.