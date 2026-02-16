Эксперт Пухов назвал РСЗО "Сарма" эффективным ответом американской HIMARS

Руководитель Центра анализа стратегий и технологий добавил, что реактивная система залпового огня отвечает тенденциям к созданию более распределенных и компактных платформ, что актуально в свете увеличения прозрачности поля боя

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Новейшую российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Сарма" можно назвать эффективным ответом американской РСЗО HIMARS. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

РСЗО впервые была представлена на прошедшей в Саудовской Аравии выставке World Defense Show.

"Ростех создал РСЗО "Сарма" буквально за три года, такая скорость не может не радовать. Это облегченный вариант боевой машины "Торнадо-С" с пусковой установкой из 6 направляющих для 300-мм ракет вместо 12. При этом "Сарма" весит почти в половину меньше, чем "Торнадо-С" и "Смерч", что повышает ее мобильность. Очевидно, что на разработку "Сармы" наших специалистов так или иначе подтолкнула американская РСЗО HIMARS. Новую машину вполне можно назвать эффективным ответом американцам", - сказал Пухов.

Эксперт добавил, что "Сарма" отвечает тенденциям к созданию более распределенных и компактных платформ, что актуально в свете увеличения прозрачности поля боя и, соответственно, большей уязвимости отдельных боевых единиц. Пухов также отметил, что "Сарма" отвечает тенденциям трансформации артиллерии в высокоточные средства поражения. "Теперь предстоит решить еще одну задачу - обеспечить войска достаточным числом как установок, так и управляемых снарядов", - указал эксперт.

РСЗО "Сарма" является продолжением линейки тяжелых РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С". Она также имеет калибр 300 мм, но меньшее число направляющих - 6 вместо 12. Это существенно снижает общую массу машины, увеличивает ее мобильность и проходимость. "Сарма" оснащена современной автоматизированной системой управления огнем. Партия новейшей РСЗО уже поставлена в войска и проходит всестороннюю апробацию в зоне СВО.