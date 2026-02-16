В Китае испытали гигантскую воздушную электростанцию на высоте 2000 метров

S2000 SAWES

Китайская компания Linyi Yunchuan Energy Technology создала ветряную электростанцию без башен, бетонных фундаментов и многомесячного строительства. Необычная система S2000 SAWES мощностью в мегаватт успешно прошла испытания в Ибине на юго-западе Китая и выдала первые киловатт-часы в местную электросеть. Гелиевый аэростат объемом 20 000 кубических метров — это просто платформа. На нем нет двигателей, он не тратит энергию на подъем. Газ держит конструкцию в воздухе, а двенадцать турбин вращаются высотным ветром, электрический кабель спускается по тросу, который одновременно выполняет роль якоря.

Вся установка умещается в стандартный транспортный контейнер. По словам разработчиков, от прибытия аэростата на площадку до начала выработки энергии проходит не более девяти часов — при наличии достаточного объема гелия можно уложиться в четыре-пять. На испытаниях система проработала достаточно, чтобы выдать 385 киловатт-часов в местную сеть. Другими словами, за час работы такой дирижабль может полностью зарядить около тридцати электромобилей премиум-класса. Заявленная мощность установки — 3 МВт, что сопоставимо с обычной ветряной турбиной, но без 500 тонн стали и железобетона. Однако препятствия для воздушных электростанций остаются серьезными. Мир испытывает хронический дефицит гелия, и наполнять им дирижабли для массовой энергетики пока слишком дорого. S2000 впервые продемонстрировал мегаваттный класс в реальном тесте, но путь от успешного прототипа к тысячам работающих машин усеян вопросами о ресурсе троса, поведении станции в шторм и интеграции в сети, привыкшие к предсказуемым графикам генерации. Если технология удержится и начнет масштабироваться, энергетика получит то, чего у нее никогда не было — возможность трехмерного размещения генерирующих мощностей прямо над городами. Ветряные электростанции перестанут быть исключительно «горизонтальным» бизнесом, требующим для себя многих гектаров земли. Они смогут работать в тех же координатах, что и линии электропередач — и даже использовать существующие опоры. Но прежде, чем над мегаполисами закружатся белые гелиевые киты, предстоит решить простую задачу: сделать гелий дешевым и доступным, либо найти ему замену, которая не улетит в космос.

Александр Козырев