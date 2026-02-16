Войти
Техкульт

Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию

300
0
0

Natilus Horizon Evo

Американская аэрокосмическая компания Natilus получила дополнительное финансирование в размере $28 млн. на разработку увеличенной версии авиалайнера Horizon со смешанным крылом, где основная конструкция дополнена двухэтажным грузовым отсеком.

Данная концепция — объединение крыльев и фюзеляжа в единую конструкцию — впервые была предложена Natilus еще 10 лет назад, как альтернатива обычным пассажирским реактивным лайнерам. По их мнению, новый самолет будет обладать большей грузоподъемностью за счет увеличения подъемной силы, будет легче и при этом будет расходовать меньше топлива. Компании удалось построить несколько уменьшенных прототипов для испытаний, а два года назад разработчики представили концепт 200-местного пассажирского лайнера Horizon Evo. После получения дополнительного финансирования проект был, наконец, представлен общественности. В отличие от предыдущей версии у него будут две палубы — верхняя для пассажиров и нижняя грузовая, где смогут разместиться 12 стандартных грузовых контейнеров LD3-45.

Natilus Horizon Evo

Наличие двух палуб не станет препятствием для использования обычных стандартных выходов и стандартного погрузочно-разгрузочного оборудования. Благодаря новой конструкции лайнер не потерял в объеме, выход стал еще удобнее, увеличилось количество кресел у иллюминаторов. Кроме того, двухпалубная конфигурация позволяет увеличить объем фюзеляжа ниже ватерлинии, что повышает его плавучесть на случай приводнения. Horizon Evo оснастят двумя турбовентиляторными двигателями, корпус будет изготовлен из углеродных композитных материалов, что сделает его объем на 40 % больше обычного узкофюзеляжного самолета, расход топлива будет снижен на 30 %, а эксплуатация будет обходиться на 50 % дешевле. Крейсерская скорость Horizon Evo составит 950 км/ч, дальность полета — около 6500 км, грузоподъемность — 25 тонн. В зависимости от конфигурации лайнер будет перевозить от 150 до 250 пассажиров с рассадкой в салоне по схеме 3-3-3-3. Natilus планирует ввести Horizon Evo в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 09:22
  • 14338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"
  • 16.02 03:13
  • 1
Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу
  • 15.02 15:50
  • 38
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
  • 15.02 11:37
  • 1
С полком и расстановкой: во всех округах созданы части войск беспилотных систем
  • 15.02 09:54
  • 1
В США указали на недостатки Су-57
  • 15.02 03:06
  • 2
Комментарий к "How Russian Air Doctrine Shaped the Su-57 “Felon” Fighter"
  • 14.02 17:04
  • 6
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 14.02 13:13
  • 1
Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram
  • 14.02 07:03
  • 1
Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
  • 14.02 04:30
  • 108
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.02 15:47
  • 1
В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов
  • 13.02 15:41
  • 1
В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей