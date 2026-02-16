Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию

Natilus Horizon Evo

Американская аэрокосмическая компания Natilus получила дополнительное финансирование в размере $28 млн. на разработку увеличенной версии авиалайнера Horizon со смешанным крылом, где основная конструкция дополнена двухэтажным грузовым отсеком.

Данная концепция — объединение крыльев и фюзеляжа в единую конструкцию — впервые была предложена Natilus еще 10 лет назад, как альтернатива обычным пассажирским реактивным лайнерам. По их мнению, новый самолет будет обладать большей грузоподъемностью за счет увеличения подъемной силы, будет легче и при этом будет расходовать меньше топлива. Компании удалось построить несколько уменьшенных прототипов для испытаний, а два года назад разработчики представили концепт 200-местного пассажирского лайнера Horizon Evo. После получения дополнительного финансирования проект был, наконец, представлен общественности. В отличие от предыдущей версии у него будут две палубы — верхняя для пассажиров и нижняя грузовая, где смогут разместиться 12 стандартных грузовых контейнеров LD3-45.

Natilus Horizon Evo

Наличие двух палуб не станет препятствием для использования обычных стандартных выходов и стандартного погрузочно-разгрузочного оборудования. Благодаря новой конструкции лайнер не потерял в объеме, выход стал еще удобнее, увеличилось количество кресел у иллюминаторов. Кроме того, двухпалубная конфигурация позволяет увеличить объем фюзеляжа ниже ватерлинии, что повышает его плавучесть на случай приводнения. Horizon Evo оснастят двумя турбовентиляторными двигателями, корпус будет изготовлен из углеродных композитных материалов, что сделает его объем на 40 % больше обычного узкофюзеляжного самолета, расход топлива будет снижен на 30 %, а эксплуатация будет обходиться на 50 % дешевле. Крейсерская скорость Horizon Evo составит 950 км/ч, дальность полета — около 6500 км, грузоподъемность — 25 тонн. В зависимости от конфигурации лайнер будет перевозить от 150 до 250 пассажиров с рассадкой в салоне по схеме 3-3-3-3. Natilus планирует ввести Horizon Evo в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Александр Агеев