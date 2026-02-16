Дрон-истребитель Coyote может сбить целый рой беспилотников одним электромагнитным импульсом

Coyote Block 3

Разработанный компанией Raytheon БПЛА Coyote Block 3 в ходе учебного боя уничтожил рой дронов электромагнитным импульсом, что представляет собой весьма рациональную альтернативу перехватчикам со взрывчаткой.

Испытания Coyote Block 3 проводились на полигоне Юма в Аризоне и были направлены на проверку новейшей модели дрона-истребителя в условиях массированного налета беспилотников. Coyote Block 3 — это уже третья версия дрона. Первая (разведчик) представляла собой БПЛА с электродвигателем и выдвижными крыльями. На второй был установлен турбореактивный двигатель с четырьмя стабилизаторами, что превращало его в реактивный перехватчик. Coyote Block 3 сохранил планер с турбинным двигателем и ТТХ Coyote Block 2, но вместо боеголовки его оснастили энергетической пушкой. Такая пушка поражает цель электромагнитным импульсом, выводя из строя ее электрические цепи, после чего та падает на землю. Характеристики Block 3 засекречены. Известно лишь, что он сможет поражать БПЛА 2-й и 3-й группы.

Александр Агеев