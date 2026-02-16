Литва зарезервировала военную помощь Украине на 2026 год

Литва потратит на военную помощь Украине в 2026 году свыше €223 млн

Литва в текущем году планирует передать Украине военной помощи на €223 млн. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики, передает ТАСС.

«Военная помощь Литвы Украине суммарно превышает $1 млрд. На текущий год мы резервировали $265 млн (223 млн евро), которые будут расходоваться по трем приоритетным направлениям», — приводятся в сообщении слова главы оборонного ведомства Робертаса Каунаса.

На эту сумму планируется приобрести системы противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, средства будут потрачены на производство Украиной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В 2024 году Литва приняла решение ежегодно выделять Киеву на нужды обороны 0,25% своего ВВП, что составляет примерно €190 млн.

25 января президент республики Гитанас Науседа доложил, что объем военной помощи, которую Литва оказала Украине, уже превысил €1 млрд.

По его словам, Литва выступает одним из самых активных сторонников Украины и в 2025 году оказала военную поддержку Киеву в размере 0,28% ВВП страны, что превысило двустороннее обязательство перед Украиной.

Президент также пообещал, что Литва продолжит участвовать в международных инициативах, «включая поставки боеприпасов и коалицию по разминированию, в рамках которой уже прошли обучение и были оснащены украинские подразделения».

Ранее Нидерланды заявили о планах выделять Украине более 3 млрд евро военной помощи ежегодно с 2027 года.

Надежда Корзун