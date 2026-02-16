Индия купит у России почти 300 ракет для ЗРК С-400

Hindustan Times: МО Индии одобрило закупку у РФ 288 ракет для ЗРК С-400

Министерство обороны Индии одобрило ускоренную закупку у России 288 ракет для зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщает издание Hindustan Times.

В закупочную партию войдут 120 ракет дальностью 40 км и 168 ракет с дальностью от 150 до 400 км. Сделку оценивают в 100 млрд рупий ($1 млрд).

Военное ведомство также одобрило годовой контракт на техническое обслуживание комплексов С-400, находящихся в собственности Индии.

В декабре 2025 года в Дели состоялась встреча министра обороны Индии Раджнатха Сингха с российским коллегой Андреем Белоусовым. Встреча состоялась на территории дома офицеров сухопутных войск с участием роты почетного караула и военного оркестра вооруженных сил Индии. Перед этим военные делегации России и Индии возложили венки к обелиску на территории Национального военного мемориала.

Белоусов принял участие в 22-м заседании межправительственной комиссии двух стран по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Ранее в Индии нашли способ закупать российскую нефть, несмотря на санкции США.

Михаил Миронов