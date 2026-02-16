Бельгия решила подписать контракт на 11 F-35A в 2026 году

Бельгия планирует в 2026 году подписать контракт на закупку 11 дополнительных истребителей F-35A и рассчитывает обеспечить максимальное участие европейской промышленности в программе, сообщил министр обороны королевства Тео Франкен порталу Breaking Defense на конференции по безопасности в Мюнхене.

Он отметил, что страна хочет обеспечить максимальное вовлечение европейской промышленности в проект. "Мы хотим сделать F-35 максимально европейским", – заявил Франкен. Министр подчеркнул намерение Брюсселя расширить производство истребителей в Европе и сообщил, что сборка новых самолетов будет проходить в Италии.

Франкен также сообщил о прошедших переговорах с генеральным директором Lockheed Martin Джимом Тайклетом, подтвердив, что контракт на дополнительный заказ будет подписан в 2026 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35. Госдепартамент США одобрил продажу Бельгии 34 самолетов F-35.

Дмитрий Зубарев