Источник изображения: topwar.ru

Нигер не продавал уран ни Китаю, ни Ирану, как утверждают французские медиа. Но Нигер готов поделиться ураном с Россией, да и не только ураном. Страна предлагает России разработку полезных ископаемых взамен на размещение на территории Нигера российской военной базы.

После военного переворота и изгнания французов Нигер не поставлял уран на экспорт. Ранее уран уходил французам по очень низкой цене, Париж попросту грабил Нигер, а эта страна обеспечивала до 27% от всех поставок урана во Францию. Теперь французам остается только обвинять нигерцев в якобы продаже урана, причем врагам демократии — Китаю и Ирану. Да еще и России.

А между тем министр горнодобывающей промышленности Нигера заявил, что Россия приглашена к разработке полезных ископаемых Нигера, в том числе и урана. Нигер заинтересован в сотрудничестве с Россией, поскольку Москва помогла Ниамею избавиться от французского колониального ига.

На сегодняшний день на территории страны действуют подразделения российского Африканского корпуса, они заняли военные базы, в том числе бывшие французские. Власти Нигера хотят, чтобы Россия развернула постоянную военную базу, с опорой на которую можно было бы добиться стабильности в стране. А разработка полезных ископаемых — это бонус для России от местных властей.