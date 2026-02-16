Войти
Навроцкий: Польше пора обзаводиться собственным ядерным оружием

Источник изображения: topwar.ru

Польша намерена обзавестись собственным ядерным оружием, просто размещение на территории страны американского Варшаву уже не устраивает. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий.

Польский лидер считает, что Польше уже пора обзаводиться собственным ядерным оружием, в первую очередь из-за России. Как заявил Навроцкий, он является «большим сторонником» ядерного оружия, а Польше пора присоединяться к ядерному клубу. В общем, Варшава планирует начало движения к получению собственной атомной бомбы.

Этот путь с соблюдением всех международных норм — это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу.

Ранее предшественник Навроцкого Анджей Дуда выступал за размещение в Польше американского ядерного оружия и даже вел переговоры с американским руководством на эту тему, но получил отказ. Апелляции к тому, что Россия якобы «милитаризировала» Калининградскую область и разместила свое ядерное оружие в Белоруссии, приняты США не были.

В Москве предупредили Варшаву, что в случае появления на ее территории ядерного оружия объекты, где оно будет размещено, станут приоритетными целями для ВС РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Белоруссия
Польша
Россия
США
Минoбороны РФ
Ядерный щит
ЯО
