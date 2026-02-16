Стармер: Британия направит авианосную ударную группу в Атлантику и Арктику

Угроза со стороны России усиливается, и Британия должна готовиться к войне, цитирует Кира Стармера Daily Star. С этой целью королевство направит в Арктику авианосную ударную группу. Мирное соглашение по Украине нежелательно для Европы, признался британский премьер, намеренный любой ценой поддерживать напряженность на российских границах.

Келли Уильямс (Kelly Williams)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе нужно быть готовой к бою на фоне растущей угрозы со стороны России и опасений по поводу третьей мировой войны.

Великобритания в этом году направит свою авианосную ударную группу в Северную Атлантику и Арктику, объявил премьер-министр. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стармер заявил, что Европа должна быть готова к бою, поскольку, по его словам, угроза со стороны России усиливается (Россия не планирует вторжение в Европу. — Прим. ИноСМИ).

"Теперь мы чувствуем, как прочность мира — сама земля, на которой мы стоим, — начинает уходить из-под ног. Задача лидеров состоит в том, чтобы заранее видеть эти тектонические сдвиги, хотя это и идет наперекор ходу истории", — сказал он.

По словам Стармера, лидерам нельзя терять время, поскольку "Россия продемонстрировала склонность к силовым действиям". Он добавил, что после мирного соглашения по Украине "перевооружение России только ускорится", и "на этот вызов нужно ответить в полной мере".

"Чтобы нарушить традицию тысяч других выступлений, скажу: мы не на распутье. Дорога впереди прямая и ясная. Мы должны наращивать нашу жесткую силу, потому что это валюта нынешней эпохи. Мы должны уметь сдерживать силовое давление и да, если потребуется, быть готовыми к бою", — заявил премьер-министр.

На конференции в Мюнхене Стармер общается примерно с 50 мировыми лидерами. Он уже встретился с Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном, а также присоединился к встрече по Украине с участием Владимира Зеленского.

Стармер подчеркнул, что Великобритания выполнит обязательства в рамках НАТО и при необходимости защитит союзников. Один из основополагающих принципов организации — статья 5: нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех.

"Я могу объявить сегодня: в этом году Великобритания направит нашу авианосную ударную группу в Северную Атлантику и районы Арктики. Ее возглавит авианосец "Принц Уэльский". Мы будем действовать совместно с США, Канадой и другими союзниками по НАТО — это мощная демонстрация нашей приверженности евроатлантической безопасности", — добавил он.

Заявление о развертывании авианосной группы прозвучало на фоне высказываний президента США Дональда Трампа в начале этого года о том, что он хотел бы установить контроль над Гренландией. Трамп утверждал, что, по его мнению, Дания, в состав которой входит Гренландия, делает недостаточно для ее защиты от угроз со стороны России и Китая.

Европейские страны выступили в поддержку Дании на фоне предположений о том, что США могут присоединить Гренландию.

Стармер также заявил, что НАТО можно сохранить только в том случае, если Европа возьмет на себя больше ответственности за собственную оборону.

Во время модерируемой сессии вопросов и ответов после выступления он заявил: "Европа много лет делала недостаточно для своей обороны и безопасности. Конфликт на Украине вывел эти проблемы на поверхность, показал, что это реальность, и нам, лидерам, предстоит признать это, изменить подход и укрепить Европу".

Он добавил: "Мы сможем сохранить НАТО в том виде, в каком она будет востребована в следующие 80 лет, только если изменим и укрепим европейское измерение безопасности".