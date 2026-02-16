Войти
Названо ключевое преимущество Российской армии

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС.

Эксперт Клинцевич назвал адаптивность главным преимуществом армии России

Российская армия способна гибко реагировать на изменения — это ее ключевое преимущество. Об этом РИА Новости заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«Основное преимущество ВС РФ, которое ценит Запад, — это адаптивность. Мы меняемся постоянно и очень быстро», — заметил Клинцевич. Подходящим примером своих слов он назвал «мангалы» на танках — по мнению военного эксперта, сначала над армией России все смеялись, а потом начали повторять.

Стратегическую и тактическую адаптивность Российской армии Андрей Клинцевич назвал ключом к успеху. Он также отметил смекалистый подход Вооруженных сил РФ, в отношении которого Западу «сложно что-то сопоставить».

«Мы действительно сразу быстро дорабатываем какие-то решения на поле боя. Практически все FPV-дроны перерабатываются на поле боя, прежде чем они куда-то полетят», — подчеркнул спикер. По его словам, военную тактику в текущей обстановке нет смысла закладывать — «через три месяца она будет уже другая».

В середине февраля авторы журнала Military Watch Magazine заявили, что ВС России полностью превосходят украинскую армию по авиации и артиллерии. В статье говорится, что Российская армия постоянно расширяет свои возможности.

