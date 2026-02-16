Войти
Военное обозрение

Индия докупит корабельные истребители Rafale-M для своих авианосцев

263
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индия планирует расширить заказ на французские истребители Rafale. Как пишет французская пресса, Нью-Дели планирует оснастить корабельной версией истребителя все свои авианосцы.

Индийцы решили не ограничиваться закупкой 114 истребителей Rafale для ВВС страны, заказав еще корабельную версию самолета Rafale-M. Предварительно, речь идет о еще 31 истребителе. Пока другие подробности возможной сделки отсутствуют, но если и это соглашение будет подписано, то в общей сложности Индия закупит у французов 145 истребителей Rafale.

Как пишет пресса, выбор французских самолетов является политическим решением, а не военным. С другой стороны, в ВВС страны уже эксплуатируются 36 истребителей Rafale, они даже принимали участие в конфликте с Пакистаном. А ВМС Индии в прошлом году заказали 26 самолетов в корабельной версии для нового авианосца.

​Закупка — это прежде всего политический выбор Дели. Французская Dassault Aviation совместно с индийским оборонно-промышленным комплексом реализует программу локализации производства.

Как уже сообщалось, индийцы планируют получить из Франции всего 18 истребителей, а остальные собирать у себя на предприятии частной компании Reliance Defence в городе Нагпур. На начальном этапе Индия сосредоточится на изготовлении фюзеляжей и компонентов планера. Затем производство будет расширяться. Обслуживанием самолетов и интеграцией индийского вооружения на французские самолеты займется государственная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
HAL
Проекты
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 09:22
  • 14338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"
  • 16.02 03:13
  • 1
Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу
  • 15.02 15:50
  • 38
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
  • 15.02 11:37
  • 1
С полком и расстановкой: во всех округах созданы части войск беспилотных систем
  • 15.02 09:54
  • 1
В США указали на недостатки Су-57
  • 15.02 03:06
  • 2
Комментарий к "How Russian Air Doctrine Shaped the Su-57 “Felon” Fighter"
  • 14.02 17:04
  • 6
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 14.02 13:13
  • 1
Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram
  • 14.02 07:03
  • 1
Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
  • 14.02 04:30
  • 108
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.02 15:47
  • 1
В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов
  • 13.02 15:41
  • 1
В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей