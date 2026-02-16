Операцией США по захвату Николаса Мадуро руководила нейросеть

Источник изображения: topwar.ru

Операцией американских сил по захвату Мадуро руководила нейросеть. Как пишет Wall Street Journal, это первая в мире операция, спланированная и проведенная искусственным интеллектом.

Американские военные задействовали нейросеть Claude при проведении вторжения в Венесуэлу и захвата Николаса Мадуро. При этом компания-разработчик данной нейросети выступила категорически против применения искусственного интеллекта для любых насильственных действий. Впрочем, военных США это не остановило, Claude использовали в сочетании с аналитической платформой Palantir Technologies, специализирующейся на обработке больших массивов данных.

Мы не комментируем информацию об использовании Claude или иной ИИ-модели для проведения какой-либо конкретной операции. Использование Claude — как в частном секторе, так и в государственных структурах — должно соответствовать нашей политике использования, которая определяет способы применения Claude.

По данным WSJ, нейросеть Claude использовали не только на этапе подготовки, но и в самой активной фазе операции. Это первый случай в истории, когда нейросеть использовали таким способом. Ранее искусственный интеллект тоже привлекали к военным операциям, но только для анализа разведданных или спутниковых снимков.