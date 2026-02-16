Войти
Военное обозрение

Корабли класса Liberty: в США активизировали создание безэкипажного флота

230
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В США активизируют деятельность по созданию беспилотных морских судов для выполнения самых разных операций. Одним из масштабных проектов такого рода является проект по строительству автономных автоматизированных кораблей класса «Либерти».

Это беспилотные корабли длиной 60 м, которые будут создаваться на верфи Conrad Shipyard с марта 2026 года. Для реализации выбран стандарт корпуса Stan Patrol 6009. Этот корпус благодаря его запатентованной особой форме носа Axe Bow, разработанной при участии специалистов Делфтского технологического университета, минимизирует сопротивление движению от ударов волн.

Первый безэкипажный «Либерти» должен быть построен до конца текущего года. По крайней мере, такие планы озвучивают в компаниях Damen и Blue Water Autonomy, скооперировавшихся для реализации проекта.

В ходе презентации о кораблях было сказано, что они предназначены для длительных беспилотных операций, обеспечивая дальность плавания более 10 тысяч морских миль. Грузоподъёмность таких судов составит не менее 150 тонн.

Корабли «Либерти» призваны поддерживать логистические задачи, а также задачи по обеспечению военных операций.

Гендиректор Blue Water Autonomy Райлан Гамильтон:

Класс Liberty отражает нашу ориентацию на создание автономных кораблей, изначально предназначенных для длительных операций и серийного производства. Адаптировав проверенный корпус и перепроектировав его для беспилотных операций, мы создаем судно, способное работать в течение длительных периодов времени без экипажа, при этом его производство осуществляется в темпах, крайне необходимых ВМС. Это современный взгляд на старую идею: быстрое и масштабное строительство боеспособных кораблей.

Планируется масштабировать производство до 20 таких кораблей в год. Общая сумма контракта пока не называется.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Damen Shipyards
Проекты
Hamilton
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 09:22
  • 14338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"
  • 16.02 03:13
  • 1
Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу
  • 15.02 15:50
  • 38
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
  • 15.02 11:37
  • 1
С полком и расстановкой: во всех округах созданы части войск беспилотных систем
  • 15.02 09:54
  • 1
В США указали на недостатки Су-57
  • 15.02 03:06
  • 2
Комментарий к "How Russian Air Doctrine Shaped the Su-57 “Felon” Fighter"
  • 14.02 17:04
  • 6
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 14.02 13:13
  • 1
Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram
  • 14.02 07:03
  • 1
Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
  • 14.02 04:30
  • 108
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.02 15:47
  • 1
В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов
  • 13.02 15:41
  • 1
В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей